Самые сексуальные образы звезд Інстаграма
2017-10-11 19:07
Самые сексуальные образы звезд Інстаграма
Скажите «Горячо!».
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Осторожно! В нашей новой подборке очень горячие образы самых сексуальных звезд российского Инстаграма!, передает Rus.Media.
Анастасия Квитко
Анастасию Квитко называют «русской Ким Кардашьян» не только из-за пышных форм, но и из-за такой же сильной любви к очень откровенным нарядом — максимально глубокие декольте, ультра-мини, мікрокупальники и другие сексуальные вещи составляют гардероб модели.
Светлана Билялова
Светлана Билялова хоть и имеет менее «выдающимися» формами, чем наша первая героиня, но популярна ничуть не меньше. И, конечно же, Instagram Светы изобилует просто фантастическим количеством провокационных снимков в не менее провокационные наряды.
Олеся Малинская
Олеся Малинская не только звезда Інстаграма и модель, но и дизайнер. Правда, ее произведения вызывают у подписчиков девушки гораздо меньший интерес, чем ее откровенные фотографии и образы. Впрочем, предприимчивая Олеся нашла этому самому интересу отличное применение — свои коллекции Малинская «рекламирует» в прямом смысле слова на себе.
Нита Кузьмина
Латекс, кружево, прозрачные топы, всевозможные вырезы, разрезы и, конечно же, туфли-копытца — кажется, Нита Кузьмина одевается нарочито сексуально даже в спортзал!
Елена Шишкова
Экс-возлюбленная Тимати и модель Алена Шишкова одевается куда скромнее других героинь нашей подборки, однако и в ее Инстаграме можно найти провокационные образы. Правда, их девушка чаще всего примеряет во время очередных съемок.
Одинцова Виктория
А вот в личном микроблоге Виктории Одинцовой, наоборот, трудно найти фотографии его хозяйки в одежде — 99% процентов снимков, которыми делится Вика, белье, купальниках или вообще ню. Не веришь? Загляни в аккаунт девушки сама и проверь!
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова также примеряет откровенные оскорбления в основном для фотосессий, в обычной жизни предпочитая стиль casual.