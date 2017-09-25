Самые роскошные итальянки в истории, от которых все мужчины без ума (Фото)
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 09:10
Самые роскошные итальянки в истории, от которых все мужчины без ума (Фото)
Итальянки считаются одними из самых красивых женщин в мире.
Одним из главных достояний Италии, помимо выдающихся дизайнеров, гастрономических изысков и Челентано, являются местные красавицы, передает Rus.Media.
Итальянки считаются одними из самых красивых женщин в мире – история хранит тому множество примеров.
Орнелла Мути.
Софи Лорен.
Джина Лоллобриджида .
Клаудия Кардинале.
Моника Беллуччи.
Бьянка Балти.
Оливия Калпо.
Катерина Мурино.