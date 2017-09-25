Самые роскошные итальянки в истории, от которых все мужчины без ума (Фото)

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 09:10

Самые роскошные итальянки в истории, от которых все мужчины без ума (Фото)
Итальянки считаются одними из самых красивых женщин в мире.

Одним из главных достояний Италии, помимо выдающихся дизайнеров, гастрономических изысков и Челентано, являются местные красавицы, передает Rus.Media.

Итальянки считаются одними из самых красивых женщин в мире – история хранит тому множество примеров.

Орнелла Мути.

Софи Лорен.

Джина Лоллобриджида .

Клаудия Кардинале.

Моника Беллуччи.

Бьянка Балти.

Оливия Калпо.

Катерина Мурино.

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