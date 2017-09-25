Самые распространенные мифы об автомобилях, в которые до сих пор верят
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2017-09-17 18:23
Самые распространенные мифы об автомобилях, в которые до сих пор верят
Попробуем развеять самые популярные мифы, в которые верит большинство владельцев автомобилей.
Покрышка может взорваться от жары
На самом деле шина может разорваться через сильный нагрев, если внутри нее существенно увеличится давление. Но в условиях жары или быстрой езды с ней ничего не случится.
Выстрел в бензобак повлечет взрыв авто
На самом деле обычная пуля, выпущенная в бензобак, не станет причиной его возгорания, ведь в ней нет искры или огня.
Аккумулятор большего объема не заряжается полностью
На самом деле разницы в том, какой аккумулятор стоит в машине, нет. Генератор современных автомобилей имеет мощность, которая по меньшей мере в 1,5 раза превышает мощность самых объемного аккумулятора.
Кондиционер может стать причиной простуды
Простудиться от кондиционера можно только в том случае, если выставить очень низкую температуру и направить на себя потоки воздуха. Но если пользоваться кондиционером правильно, выставив температуру, которая не будет отличаться от температуры снаружи более чем на 10 градусов, шансов заболеть практически нет.
Ремни безопасности в городе не нужны
Многие водители считают, что если они будут придерживаться скоростных ограничений, то ремни им не понадобятся. Однако часто скорость превышают другие участники дорожного движения. В результате они несут угрозу жизни не только для себя, но и для других водителей. По статистике ДТП с летальным исходом чаще всего фиксируют в тех случаях, когда водитель и пассажиры едут без ремней безопасности.