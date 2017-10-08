Самые распространенные фантазии мужчин
2017-10-07 17:42
Самые распространенные фантазии мужчин
Сексуальные фантазии есть у всех
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И у всех они разные: одних доводит до экстаза мысль о том, как круто застать подружку в постели с шестью работягами, передает Rus.Media. Другие предпочитают мечтать о том, чтобы в его спальне случайно посетили семь стюардесс…
Трейси Кокс исследует самые распространенные сексуальные фантазии мужчин:
Фантазия №1: ищем образ
Как это не странно, но большинство мужчин в своих сексуальных фантазиях чаще всего используют образ той, которая рядом, а не пышногрудой блондинистого шведки, которая умоляет любить ее еще и еще. Прозаично? Так. Но «плоть и кровь» возбуждает сильнее.
Фантазия №2: секс с другой женщиной
Часто это бывшая любовница, близкая подруга любимой, соседка или знаменитость. Нетрудно разобраться в психологии этой фантазии: многие люди страстно мечтают о новизне. И фантазия – лучшее средство удовлетворить это страстное желание без риска потерять по дороге нынешнего партнера.
Фантазия №3: оральный секс в любом варианте
Здесь есть один важный нюанс: в сексуальных фантазиях мужчин девушка делает минет не для того, чтобы доставить мужчине удовольствие, а для того, чтобы получить его.
Сексуальная фантазия №4: секс с двумя и более женщинами
Это – взрослый мужской эквивалент детских фантазий о том, что мальчика случайно заперли одного в кондитерской. Если заниматься сексом с одной женщиной хорошо, то с двумя, наверное, вдвое лучше? А если добавить щепотку лесбийских игр…
В таких фантазиях мужчина представляет себя половым гигантом, способным доставить неземное наслаждение сразу нескольким женщинам.
Реальность несколько иная: большинство мужчин сильно обеспокоены тем, могут ли они доставить настоящее удовольствие хотя бы одной женщине.
Фантазия №5: подглядывание
Мужчины мечтают о позицию наблюдателя за тем, как кто-то занимается сексом или о том, чтобы оказаться в позиции наблюдаемого.
Вообще-то в этой фантазии есть медицинское определение: вуайеризм или эксгибиционизм. Но это для тех случаев, когда «нормальный» секс становится невозможным. Для большинства людей мечты о подглядывании – не более чем приятное разнообразие в «рутине» повседневного секса.
Фантазия №6: подглядывание за ней тайком
Наблюдение за тем, как она «играет с собой», занимает одно из первых мест в списке мужских желаний – вероятно, это добавляет им уверенности в том, что секс женщине нужен не меньше, чем мужчине. Кроме того, тайное шпионство удовлетворяет любопытство так вот чем она занимается, когда меня нет дома…
Фантазия №7: анальный секс
Многие мужчины мечтают о том, чтобы женщина во время секса ввела палец в его анус. Что поделаешь – задний проход является эрогенной зоной мужчины. Но мужчина боится, что женщина сочтет его гомосексуалистом, и поэтому молчит. Мечтая…
Фантазия №8: рабство
Привязывание, связывание, наручники и тому подобное. Естественно, человек в этой фантазии играет роль сильного. Женщина выступает как жертва. В основе этой фантазии лежит стремление к неограниченной власти. Думаешь, такие фантазии – первый признак садомазохистских наклонностей? Вовсе нет: все в пределах нормы. Ведь у некоторых самок животных овуляция наступает только в том случае, если самец их кусает.
Фантазия № 9: имитация изнасилования
Вопреки представлениям большинства женщин, когда мужчина фантазирует о принуждении женщины к сексу с ним, он хочет поразить ее не насилием, а наоборот – поразительной сексуальной техникой и обаянием. В большинстве мужских фантазий о насилии «жертва» наслаждается не меньше, чем «насильник».
Опасаясь второго варианта развития событий, большинство мужчин предпочитают молчать…
И правильно делают? Как ты поступила бы, если бы узнала, что он ночи не спит, мечтая приковать тебя наручниками к кровати? Собрала бы утром вещи или пришла после работы в секс-шоп?