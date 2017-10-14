Самые ожидаемые научные достижения, которые изменят историю человечества
2017-10-14 07:14
Самые ожидаемые научные достижения, которые изменят историю человечества
В этой статье вас ждет обзор самых ожидаемых научных достижений, которые все еще не реализованы.
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Наука за последние несколько столетий совершила огромный скачок в развитии, сделав реальными некоторые вещи, которые считались когда-то полностью невозможными, передает Rus.Media. Ученые решили многие проблемы, но постоянно появляются новые открытия и новые гении. Всегда есть и будет то, что еще ждет своего открытия. В этой статье вас ждет обзор ожидаемых достижений, которые еще не реализованы.
Космический лифт. Космический лифт будет в тысячи раз выше самого высокого здания на Земле, хотя построить его не проблема, так как центр тяжести будет на орбите Земли. До строительства лифта необходимо создать космические станции для приема пассажиров и груза. Лифт облегчит доставку людей и грузов на орбиту, и это будет гораздо дешевле, чем строить космический корабль каждый раз перед запланированным полетом. Частная корпорация LiftPort Group планирует осуществить проект до 2031 года.
Колония на Луне. Если говорить об освоении космоса, то логично представить, что первое поселение людей должно быть именно на Луне, так как этот космический объект находится к Земле ближе всего. Эта идея возникла после того, как в 1969 году первый человек высадился на спутнике Земли. Но в силу разных причин эта идея до сих пор не осуществлен. Хотя NASA планировала раньше начать освоение Луны к 2024 году, а ЕЅА – до 2025 года. Япония и Индия тоже планируют начать осуществление проекта колонизации Луны к 2030 году. Основной причиной, которая не дает осуществить проект, это деньги и то, что NASA занимается множеством разных проектов, а не концентрируется на одном. И вот здесь нам на помощь приходит… Илон Маск. Именно его космические программы могут максимально приблизить срок освоения людьми Луны и Марса. Осталось немного подождать.
Поселиться на Марсе – это давняя цель, описана во многих произведениях фантастов. После полета на Луну, путешествие на Марс тоже стало возможным. Только для этого человечество должно сделать огромное количество открытий и достижений, начиная от изучения Красной планеты и заканчивая подготовкой к строительству поселения на Маре. А для начала надо сделать то же самое на Луне, так как эти миссии похожи. Хотя полет на Марс в 100 раз дольше, чем на Месяц, и климатические условия на них разные. Агентство NASA и Илон Маск планирует отправить миссию на Марс в 2020-х годах.
Путешествие к центру Земли. В 19 веке люди думали, что человек попадет в центр Земли намного раньше, чем на Месяц. Это показывает, что теория непредсказуемая. Путешествие к центру Земли гораздо сложнее, чем на Месяц. Давление в недрах Земли огромное. Сегодня не известны материалы, которые смогли бы выдержать его. На сегодняшний день самое глубокое отверстие, которое сделал человек, что составляет 0,2% расстояния до центра Земли.
Пересадка головы. Необычные достижения в хирургии сталкиваются со многими противоречиями. Чтобы пересадить голову, надо иметь донора и уметь качественно и быстро восстановить кровообращение между головой и остальным телом. Пересадка головы была сделана обезьянам, мышей и собак, относительно этих экспериментов в обществе неоднозначное отношение, в большинстве случаев негативный. Хотя она теоретически может решить несколько проблем со здоровьем. Пока хирурги не научатся восстанавливать спинной мозг, есть риск паралича. Например, один донор может помочь нескольким людям, если осуществить пересадку различных органов, а при пересадке головы можно помочь только одному пациенту.
Наномедицина. Нанотехнология имеет потенциально революционное значение в развитии различных сфер жизни человечества, включая медицину. Ее применение в медицине разнообразно. Нанороботы смогут побороть смертельные болезни, например, рак, с помощью уничтожения плохих клеток. Они смогут осуществлять микрохирургические операции для восстановления тканей организма, уничтожение определенных клеток и бактерий. Кроме этого, нанотехнологии позволят усовершенствовать способ доставки лекарственных средств непосредственно к очагу болезни, предотвращая побочные явления на другие органы. Наномедицина находится в стадии теоретических исследований, но со временем она будет иметь такое же значение, как когда-то вакцинация.
Лечение рака. Рак – одно из смертельных заболеваний современности. Со времен Гиппократа люди искали различные способы лечения. Когда люди не знали, как лечить от гриппа, а теперь ищут способы лечения онкологии. Как когда-то сложно было лечить грипп, так как его существует несколько видов, так же трудно лечить рак, так как он тоже разнообразен. От онкологических заболеваний на планете ежегодно минимум 7 миллионов человек, хотя эта статистика явно занижена. Для его лечения были созданы разнообразные лекарства, способы лечения и даже выведенные вирусы.
Компьютер ДНК. Представьте iPod, который может хранить информацию, полученную в течение тысячи лет. А компьютер ДНК мог бы стать таким устройством. ДНК – это цепочка генов всех живых организмов на Земле, которая хранит в себе генетическую информацию. Почему ДНК? Потому, что это пример устройства микроскопических размеров, способного хранить огромное количество информации. В 1 миллиграмме ДНК содержится информация о всех печатных изданий в мире. Такое устройство еще находится в стадии разработки, хотя уже существуют прототипы, способны продемонстрировать нечто похожее на идею ДНК компьютера.
Чистая энергия. В то время как уже найдены альтернативные источники энергии, люди все равно продолжают истощать Землю. Около 85% всей энергии люди получают ископаемых. Побочные продукты их сжигания загрязняют окружающую среду, а сами ископаемые не бесконечны. Поэтому возникла идея получения чистой энергии. Осуществить ее очень трудно, так как более 150 лет человечество использует нефть и получает при этом огромные прибыли. Технологии для получения чистой энергии уже давно существуют, но нефтяные монополисты не дают им ход. Несмотря на сильное сопротивление, они постепенно начинают работать в некоторых европейских странах. Среди источников чистой энергии можно назвать такие, как солнце, ветер, геотермальные источники, воду, ядерную энергию, биотопливо.
Теория всего. Тысячи лет существовала теория, что все, что происходит во Вселенной является результатом определенной силы. Сотнями лет физики пытались найти эту силу. Сегодня существуют 4 фундаментальных теорий: электромагнетизм, слабое ядро, сильное ядро и гравитация. Если теория электрослабых взаимодействий объединенная с электромагнетизмом, то теория всего должна обобщить все четыре. Для этого материя должна изучаться во время движения на огромных скоростях. Над этой проблемой бьются ученые со времен Эйнштейна. В основе Теории всего лежат обобщенные процессы в физических явлениях. Несмотря на название, она не даст ответ на все вопросы, и исследования будут продолжаться бесконечно.