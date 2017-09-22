Самые невероятные научные открытия за последние 10 лет
2017-09-19 15:42
Самые невероятные научные открытия за последние 10 лет
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Мы много знаем о космосе, но так как во Вселенной все относительно, то можно с уверенностью сказать, что о космосе мы практически ничего не знаем, передает Rus.Media. И совсем необязательно, что это плохо, потому что каждое новое открытие, как и раньше, продолжает вызывать у нас восхищение и захватывает нас как минимум до следующего великого открытия. Сегодня поговорим о десятке самых интересных космических феноменов.
Исследователи аэрокосмического агентства NASA недавно обнаружили, что глобальное использование передачи радиосигналов приводит к удивительному и весьма практическом последствии – создание вокруг Земли «пузыри» с сверхнизких частот, что защищает нас от некоторых видов космического излучения. У нашей планеты есть так называемые естественные, природные пояса Ван Алена, области, где накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу високоэнергетичі заряженные частицы солнечного излучения.
Однако ученые отметили, что аккумулируется на Земле электромагнитная сила образовала своего рода низкочастотный барьер, отражающий некоторые високоэнергетичні космические частицы, ежедневно пытаются бомбардировать Землю. Основой для этого барьера служат остатки космического электромагнитного мусора, оставшегося еще со времен ядерных испытаний во времена атомной эры.
Кроме того, Земля (а точнее мы) последние 100 лет тоже активно излучали радиоволны в космос. Ну а завершают картину наши многочисленные энергосистемы, разбросанные по всему миру и излучают радиоволны определенного диапазона.
Галактика PGC 1000714 является, возможно, наиболее уникальным среди когда-либо обнаруженных. Она принадлежит к так называемому Хоговскому типа и имеет окружающее ее кольцо, как планета Сатурн, только, разумеется, галактического масштаба. Среди всех известных галактик лишь 0,1 процента имеют кольцами. Уникальной же PGC 1000714 делает то, что она одна в своем роде обладает не одним, а сразу двумя галактическими кольцами.
Кольца окружают сердцевину галактики, возраст которой, по подсчетам исследователей, составляет 5,5 миллиарда лет. Она изобилует стареющими звездами, чей свет идет в красный диапазон спектра. Вокруг основного кольца является гораздо более молодое внешнее, возрастом 0,13 миллиарда лет. Его заполняют более горячие молодые синие звезды.
Когда ученые провели наблюдение за галактикой в различных диапазонах спектра, то обнаружили совершенно неожиданный отпечаток второго, внутреннего кольца, расположенного ближе к галактическому ядру, сопоставимого с ним по возрасту и совсем не связанного с наружным кольцом. Учитывая факт, что подавляющее большинство галактик относятся к классов эллиптических и спиральных галактик PGC 1000714 может на долгое время сохранить свою уникальность.
Самая горячая среди обнаруженных экзопланет оказалась жарче большинстве известных нам звезд. Температура Kelt-9b составляет 3777 градусов Цельсия, и это только на ее темной стороне! На стороне же, обращенной к своей звезде, температура растет примерно до 4327 градусов Цельсия. Она почти такая же горячая, как поверхность Солнца! Экзопланета Kelt-9b обращается вокруг звезды Kelt-9, относится к типу-А звезд, и расположена примерно в 650 световых годах от нас в созвездии Лебедя. Тип-A звезд рассматривается учеными как один из самых горячих, ведь возраст Kelt-9 пока составляет всего каких-то 300 миллионов лет. Со временем звезда расширится и в конце концов фактически столкнется с планетой Kelt-9b. К тому моменту от планеты, скорее всего, останется не больше, чем голое твердое ядро, потому как излучение звезды ежесекундно выжигает около 10 миллионов тонн материи планеты, что заставляет Kelt-9b выбрасывать гигантский хвост, как у кометы.
Совсем не обязательно иметь пространственно-искривленную сверхновую или столкновение двух невероятно плотных объектов вроде нейтронных звезд, чтобы получить черную дыру, ибо оказывается, что звезды сами по себе могут превращаться в черные дыры. Ученые давно подозревали, что такое возможно. По крайней мере наши компьютерные модели нам об этом ясно говорили.
Но на практике такое явление, судя по всему, наблюдалось впервые. Используя Большой бинокулярный телескоп, ученые смогли определить тысячи потенциально «неудачных сверхновых». И среди всех была обнаружена по-настоящему очень интересная. Звезда, получившая название N6946-BH1, обладала достаточной массой (примерно в 25 раз больше, чем у Солнца) для проявления такого феномена. Изображения выше показывают, как, по мнению ученых, это должно происходить: сначала яркость звезды незначительно (по сравнению с другими сверхновыми) увеличивается, а затем превращается в полную темноту.
Многие небесные тела производят свои собственные магнитные поля, но больше всего среди когда-либо обнаруженных принадлежит гравитационно-связанных скоплений галактик. В некоторых выявленных скоплений оно может растягиваться примерно на 10 миллионов световых лет. Учитывая размеры нашего Млечного Пути, которые составляют каких-то жалких 100 000 световых лет, цифры не могут не впечатлять.
Внутри скоплений содержится колоссальный объем заряженных частиц, газовых облаков, звезд и темной материи. И их хаотическое взаимодействие между собой может создавать такие гигантские магнитные поля. Когда галактики слишком сближаются и в конце концов сталкиваются друг с другом, то что содержится в них нагретый от трения газ сильно сжимается, создавая и выстреливая так называемыми «реликтами» аркообразной формы, чья длина может достигать 6 миллионов световых лет, что потенциально больше размера скоплений, которые их породили.
Ранняя Вселенная полна загадок. И одной из таких загадок является, например, странные галактики, которые по всем законам не должны были существовать достаточно долго, чтобы набрать достаточный уровень наблюдаемости. Эти галактики уже состояли из сотен миллиардов звезд (по нынешним космологическим стандартам достаточно впечатляющая цифра), когда Вселенной было всего лишь 1,5 миллиарда лет или около того.
Заглянув в прошлое еще дальше, астрономы обнаружили новый тип гиперактивных галактик, которые выросли быстрее всех в ранних галактических гигантов. Когда Вселенной не было еще и 1 миллиарда лет, эти протогалактики уже содержали огромное количество звезд, порождая их в 100 раз быстрее, чем наш Млечный Путь. Исследователи также выяснили, что даже в ранний и довольно пустой Вселенной существовали галактики, которые, сливаясь, создавали первые скопления.
Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра увидела нечто очень странное, когда проводила исследования света ранней Вселенной. Телескоп стал свидетелем мощного выброса рентгеновского излучения, чей источник расположен примерно в 10,7 миллиарда световых лет. Неожиданно на мгновение его яркость стала в 1000 раз выше, а затем полностью исчезла примерно на день. Астрономы и раньше обнаруживали подобные странные рентгеновские всплески, но особенно примечательным этот случай стал потому, что мощность рентгеновского излучения оказалась в 100 000 раз больше, чем в аналогичных всплесков в прошлом.
Возможно, здесь речь идет о гигантской сверхновой, столкновение нейтронных звезд или чрезмерной активности белых карликов. Однако полученные данные не указывают ни на одно из этих явлений. Галактика, с которой произошел этот выброс, значительно меньше в размерах и расположена гораздо дальше, чем в случае аналогичных явлений, отмеченных в прошлом, поэтому ученые надеются, что речь идет о совершенно новом типе космического катаклизмы», и очень хотят в нем разобраться.
Мы с легкостью можем представить, как черная дыра способна поглотить любую «зазевавшееся» космическое тело, неосторожно приблизившееся к нему, но существуют объект, который по какому-то чудесному обстоятельству способен приближаться на безумно близкое расстояние к черной дыре, и, как говорится, ему за это ничего не бывает. Обнаруженный белый карлик X9 является наиболее близко расположенным объектом, оборачивающимся вокруг черной дыры. Вы только вдумайтесь: X9 находится от черной дыры на расстоянии, которое не превышает в три раза расстояние от Земли до Луны. Исходя из этого, орбитальный период белого карлика составляет всего 28 минут!
Каждые 28 минут он делает полный оборот вокруг гигантского разрыва в пространстве и времени Вселенной. Даже при заказе пиццы вам в лучшем случае приходится ждать час времени. Два закадычных друга» находятся примерно в 15 000 световых годах от нас в шаровом звездном скоплении 47 Тукана, что является частью звездного кластера Тукана. Астрономы говорят, что ранее X9, вероятнее всего, был большой красной звездой, однако позже попал в поле воздействия черной дыры, которая высосала из него все соки, лишив всех наружных слоев. Особенность происходили в этот момент процессов могла превратить звездный объект в гигантское алмазоподобное тело.
Цефеиды представляют собой класс очень молодых звезд возрастом от 10 до 300 миллионов лет. Они являются пульсирующими звездами, чего меняется яркость делает их идеальными своеобразными галактическими маяками. Исследователи находят их разбросанными по всему Млечному Пути. Однако одна вещь оставалась для ученых неизведанной: какова ситуация с цефеидами в галактическом ядре, что не позволяет заглянуть туда из-за сверхплотного скопления межзвездной пыли?
Тем не менее способ заглянуть внутрь все же нашелся. Исследования ядра провели в ближнем инфракрасном диапазоне спектра, и этот анализ показал довольно интересные результаты. Оказывается, что эта область представляет собой «космическую пустыню» и полностью лишена наличии каких-либо молодых звезд. Несколько цефеид все же удалось найти в самом центре галактики. Однако за пределами этого региона на 8000 световых лет во всех направлениях пространство представляет собой мертвый космос.
Планеты класса горячие Юпитеры странные во всех отношениях. Они размером с наш газовый гигант Юпитер, но при этом их орбиты пролегают настолько близко к своим звездам, что в некоторых случаях расположены даже ближе, чем Меркурий от Солнца. Ученые изучают этих необычных гигантов последние 20 лет и обнаружили на данный момент около 300 из них.
Однако все эти горячие Юпитеры, как правило, находятся в одиночестве. Но в 2015 году исследователи Мичиганского университета подтвердили то, что ранее казалось невозможным – горячий Юпитер в паре! Более того, компаньоном для него выступает не один, а сразу два небесных тела! Семья получила название WASP-47 и состоит собственно из самого горячего Юпитера и двух очень разных и намного более компактных тел. Одно представляет собой нептуноподобний объект, а вторым является еще более компактная и более плотная каменистая супер-Земля.