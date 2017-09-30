Самые крутые мастера показали свое искусство (фото)
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 20:23
Самые крутые мастера показали свое искусство (фото)
После этого ты точно захочешь тату.
Даже если ты не фанат татуировок, просто полюбуйся, какую красоту создают эти люди. Некоторые фотографии – просто шедевры!
Королькова Дарья, передает Rus.Media.
1.Мини Лау, Китай
2. Сол, Южная Корея
3. Корей Карагезлер, Турция
4. Пис Саро, Россия
5. Дэвид Аллен, США
6. Ривер, Южная Корея
7. Рита Золотухина, Украина
8. Ева, Турция
9. Магдалена Бужак, Польша
10. Зихе, Южная Корея
12. Александра Кацан, Украина
13. Анна Браво, Россия
15. Джессика Свартвит, Германия