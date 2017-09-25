Самые эффектные концепт-кары Франкфуртского автосалона 2017
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2017-09-20 20:23
Самые эффектные концепт-кары Франкфуртского автосалона 2017
Франкфуртский автосалон 2017 подарил нам немало интересных новинок, но все же особое внимание заслуживают концепт-кары.
Каждый представлений концепт можно смело назвать технологическим произведением искусства, с помощью которого бренды демонстрируют собственный взгляд на будущее автоиндустрии, передает Rus.Media.
Такие автомобили отличаются не только экзотическими и роскошными материалами, а также новейшими технологиями, которые в совокупности передают дух бренда и демонстрируют ее возможности.
Audi Aicon На моторшоу Audi представил публике четырехместный хэтчбек с системой беспилотного управления высочайшего класса. Это означает, что ни руля, ни педалей здесь нет. Дизайн салона будто списан из научно-фантастических историй. По всему периметру установлено узкий экран для отслеживания состояния автомобиля и развлечения в дороге. По словам разработчиков, из-за распространения автономных автомобилей увеличится связь между ними, что позволит формировать дорожную обстановку.
Таким образом, Aicon сможет ездить с минимальным количеством разгонов и торможений со средней скоростью 130 км/ч без риска аварий. Еще одна особенность авто – здесь нет ремней безопасности. Автомобиль оснащен твердотельной батареей, которая позволяет проехать на одном заряде 700-800 км
Honda Urban EV Concept Электрический сити-кар построен на абсолютно новой платформе и по своим габаритам вполне вписывается в гольф-класс. Прототипом этой модели считается Honda City 1981 года, однако у нее больше сходства с Volkswagen Golf первого поколения. Тем не менее, получился довольно стильный автомобиль, который оснастили информационными панелями на бампере и задней части кузова.
На них будет отображаться информация о заряде батареи, погоду или просто поздравления для водителя. В салоне – торпеда с искусственным деревом и длинным экраном, руль и пара педалей. Также, экраны размещены на дверях, которые отображают полезную информацию о состоянии автомобиля и могут использоваться в качестве боковых зеркал благодаря встроенной камере. По словам производителя, автомобиль появится на рынке в ближайшие пару лет, тогда и раскроют его технические характеристики.
MINI Electric Concept Британская компания на автосалоне презентовала свой первый электрокар, производство которого запланировано на 2019 год. Автомобиль получил футуристический дизайн, но в его формах трудно не узнать давно знакомый Cooper.
Он оснащен светодиодными фарами и выдвижными ручками. Под капотом установлен электромотор и литий-ионная батарея. Технических характеристик производитель так и не раскрыл, хотя признался, что запас хода составит 305 км
Mercedes EQ hatchback Концепт покажет будущее линейки электрокаров бренда и станет прототипом серийного автомобиля, который выпустят в 2020 году. Трехдверный хэтчбек близкий брат кроссовера Generation EQ, представленного в прошлом году. Новинка может похвастаться фарами из лазерных волокон и внешней декоративной подсветки, которая меняет цвет в зависимости от режима езды.
Автомобиль укомплектован полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 272 л. с. Запас хода составляет 400 км, а разгон до 100 км/ч происходит за пять секунд.
Smart Vision EQ Новый Smart ForTwo – это беспилотный экологичный сити-кар, оснащенный последними технологиями. На переднем бампере установлен экран, с помощью которого авто приветствует водителя и «говорит» с пешеходами. Дверь машины покрыты специальной пленкой, которая выполняет функции экрана. В салоне нет привычного руля или педалей, управление автомобилем происходит голосовыми командами и смартфоном.
Более того, автомобиль самостоятельно ездит парковаться или заряжаться. Электромотор сити-кара питается от литий-ионной батареи емкостью 30 кВт-ч.
Renault Symbioz Концепт-кар призван продемонстрировать, каким будут автомобили Renault до 2030 года. Кстати, автомобиль будущего компания видит не просто автономным средством передвижения, но и частью умного дома. Например, в период минимального энергопотребления дома, автомобиль сможет заряжаться, а во время больших нагрузок наоборот делиться энергией.
Стоит отметить, что автомобиль может трансформировать салон и позволить передним сиденьем вернуться назад во время автопілотіруємої поездки. Концепт оснастили двумя электромоторами и дополнительными батареями, встроенными в пол автомобиля. Более того, он получил интерфейс мультимедийной системы от LG и Ubisoft. Сообщается, что данный автомобиль – вполне реальный и протестировать его смогут уже в конце этого года.
BMW X7 iperformance concept Концептуальный кроссовер получил несвойственный для BMW дизайн – крупную сетку и очень узкие фары, а также некоторую неуклюжесть. Благодаря пятиметровой длины колесной базе больше трех метров, X7 станет самым большим и дорогим кроссовером в линейке бренда. Автомобиль планируют производить в двух версиях – четырехместные и семиместные, но обе будут оснащаться не хуже топовых версий седанов бизнес-класса. В дополнение к роскоши, салон украсили синей светодиодной подсветкой и добавили виртуальную приборную панель. В спинках передних сидений также установили мониторы. Представленный концепт оснащен гибридной силовой установкой.
BMW i Vision Dynamics Спортивный седан – яркий представитель стратегии NUMBER ONE > NEXT, в рамках которой BMW планирует представить 25 гибридов и электрокаров до 2025 года. Во время презентации производитель позволил ознакомиться лишь с дизайном, который, кстати, сравнивают с Tesla из-за короткого багажника и полностью стеклянной крыши.
Несмотря на это, концепт все же получил свойственную BMW «радиаторную решетку», а также узкие фары, 22-дюймовые диски и камеры вместо зеркал. Техническое оснащение не раскрывается, правда, заявлено, что запас хода составит 600 км, а до 100 км/ч он будет разгоняться за 4 секунды. Максимальная скорость – 200 км/час. Ожидается серийный автомобиль до 2020 года.