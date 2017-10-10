Самые дешевые европейские авто в Украине
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2017-10-10 09:27
Самые дешевые европейские авто в Украине
топ-5 самых бюджетных европейских машин, что продаются на украинском рынке
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Можно ли купить новый европейский автомобиль по цене около 10 тысяч евро? Можно!
Эксперты составили топ-5 самых бюджетных европейских машин, что продаются на украинском рынке.
Citroen C-Elysee и Peugeot 301 – 300 000 грн
Peugeot 301
Дешевле других обойдутся французские “братья” Citroen C-Elysee и Peugeot 301, которые выпускаются в Испании. Сами автомобили и их базовые комплектации практически не отличаются, разница в цене тоже небольшая – 299 000 298 грн и 100 грн соответственно. Укомплектованы машины откровенно немного – подушка только водителя, электростеклоподъемники только спереди, даже кондиционера нет. Магнитола отсутствует, только аудиоподготовка. Силовая установка – бензиновый двигатель 1.2 (82 к.с.) и 5-ступенчатая механика. Предпочтительнее комплектация с кондиционером, двумя подушками, электростеклоподъемниками всех дверей, музыкой, зеркалами с подогревом и электрорегулировкой обойдется 335 000 грн. Варианты с другими моторами, “автоматом” и богатым оснащением – значительно дороже.
Ford Fiesta – 318 520 грн
Ford Fiesta в базовой комплектации Trend обойдется 318 520 грн. За эти деньги вы получаете выпущенное в Западной Европе авто с бензиновым двигателем 1.25 (82 к.с.) и механической “пятиступкой”. Комфорт призваны обеспечивать кондиционер и электростеклоподъемники на всех окнах. Безопасность – ABS и подушки водителя и пассажира. Из приятных мелочей – присутствуют электрорегулировка зеркал и кожаная отделка руля.
Renault Logan – 324 272 грн
Самая бюджетная предложение от Renault – это бестселлер Logan, сделан в Румынии. Базовая машина со слабеньким моторчиком 1.2 (75 к.с.) обойдется 324 272 грн. При этом – обычная механика, электростеклоподъемники только передние, зато кондиционер есть. На безопасности не экономили – есть ABS и ESP, а за пассивную безопасность отвечают подушки водителя и переднего пассажира.
Fiat Qubo – 329 900 грн
Fiat Qubo внешне похож на коммерческий “пирожок”, но все места в нем пассажирские, поэтому его стоит причислять к легковушек. Микровит поставляется в Украину в единой комплектацией Easy, выбора силового агрегата тоже нет – двигатель 1.4 (77 к.с.) и 5-ступенчатая механика. Здесь 4 подушки, полноценная магнитола с шестью динамиками, обе задние двери в базе, а дверь багажника поднимаются вверх. Внешне от Fiorino отличается окрашенными в цвет кузова зеркалами и бамперами.
Fiat Tipo – 339 900 грн
За 339 900 грн можно взять седан C-класса Fiat Tipo. Правда, такая цена только на автомобили 2016 г.в., машины нынешнего года обойдутся дороже на 10 000 грн. Комплектация Mid небедная: ABS, ESP, Hill Holder, 6 подушек (фронтальные, боковые, шторки для защиты при боковом ударе), зеркала с электроприводом и подогревом. Силовая установка – двигатель 1.4 (95 к.с.) и 6-ступенчатая “механика”.