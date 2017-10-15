Самые большие сволочи среди знаков Зодиака
2017-10-15 17:59
Самые большие сволочи среди знаков Зодиака
Узнай мерзавцев в лицо.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Так что же водится в болоте каждого из знаков Зодиака? Наверняка ты не веришь в гороскопы, но все же время от времени втихаря читаешь звездные предсказания от астрологов на последней странице местной газеты.
Ну что же, брось эту чепуху! Пришло время посмотреть на привычные знаки Зодиака совершенно с другой стороны.
Овен
Нервная и импульсивная Сволочь. Пожалуй, этим все сказано. Сразу после совершенного или просит прощения – шумно, с посыпкой головы пеплом и другими театральными эффектами (чтобы назавтра опять приняться за старое) или не просит – ишь, гордость не позволяет.
Отмазки: «Прости, нашло что-то», «Бес попутал».
Телец
Расчетливая Сволочь. Такого можно даже и не спрашивать: «Ты вообще думаешь, что делаешь?» Поверь, еще как понимает. Он непременно еще заранее рассчитал, куда ударить, чтобы было побольнее.
Отмазки: «Ты это сам заслужил».
Близнецы
Легкомысленная Сволочь. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь (полторы извилины к анализу своих действий не имеют). О проделанной капостб забывает через 5 минут.
Отмазки: «Ты что, обиделся? Почему?»
Рак
Вся-из себя-несчастная Сволочь. Это ты – сволочь, а он – невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадостей на его счету вдесятеро больше, чем на твоем. Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним, бідненьким, скверно обошелся.
Отмазки: «Ты сам меня вынудил!»
Лев
Самовлюбленная Сволочь. Он мудрый и великий, он – царь, остальные – мусор под ногами. Из этого положения проистекают все его паскудства.
Отмазки: «Мне так захотелось».
Дева
Злопамятная Сволочь. Где-то когда-то ты перешел ей дорогу (или просто неудачно высказался на ее счет) – получай по заслугам! Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы вылить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.
Отмазки: ни при чем – «Я ?! Да как ты мог подумать!» Либо торжествующее «А вот помнишь»
Весы
Трусливая Сволочь. Весы по праву удостоились 1 места в рейтинге сволочей. Подлое, аморальное существо. Здесь збріхав, здесь оббріхав, там предал – образ жизни такой. И все из-за трусости.
Отмазки: никаких. Нашакалив и скрылся.
Скорпион
Принципиальная Сволочь. Принципы могут быть любыми, не в них суть. С точки зрения его суперсложного мировоззрения ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием Справедливости (с большой буквы, да).
Отмазки: никаких. И высокомерно кирпате подбородок.
Стрелец
Скандальная Сволочь. Хам трамвайный, баба базарная. Получает удовольствие от конфликтов как таковых.
Отмазки: бессмысленный текст, обильно сдобренный матом на повышенных тонах.
Козерог
Упрямая и ограниченная Сволочь. Безразличие Тельца + эгоизм Лува + его личная неповторимая тупость. Еще жадность в качестве приправы.
Отмазки: «Так вышло».
Водолей
Циничная Сволочь. Почетное 2 место после Весов. Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порок сердца – то бишь его (сердца) отсутствие.
Отмазки: «Ха-ха».
Рыбы
Равнодушная Сволочь. Услышав крик «Помогите!», захлопывает форточку и поплотнее кутается в одеяло. Не жди от него, что он придет к тебе в больницу, где ты доживаєш последние дни на уколах.
Отмазки: «Каждый сам за себя, извини».
Узнал в этих звездных паскудниках себя или своего соседа Ваську? Надеюсь, мы никого не оклеветали.