Самые большие сволочи среди знаков Зодиака

despravda | 15.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-15 17:59

Самые большие сволочи среди знаков Зодиака
Узнай мерзавцев в лицо.

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Так что же водится в болоте каждого из знаков Зодиака? Наверняка ты не веришь в гороскопы, но все же время от времени втихаря читаешь звездные предсказания от астрологов на последней странице местной газеты.

Ну что же, брось эту чепуху! Пришло время посмотреть на привычные знаки Зодиака совершенно с другой стороны.

Овен

Нервная и импульсивная Сволочь. Пожалуй, этим все сказано. Сразу после совершенного или просит прощения – шумно, с посыпкой головы пеплом и другими театральными эффектами (чтобы назавтра опять приняться за старое) или не просит – ишь, гордость не позволяет.

Отмазки: «Прости, нашло что-то», «Бес попутал».

Телец

Расчетливая Сволочь. Такого можно даже и не спрашивать: «Ты вообще думаешь, что делаешь?» Поверь, еще как понимает. Он непременно еще заранее рассчитал, куда ударить, чтобы было побольнее.

Отмазки: «Ты это сам заслужил».

Близнецы

Легкомысленная Сволочь. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь (полторы извилины к анализу своих действий не имеют). О проделанной капостб забывает через 5 минут.

Отмазки: «Ты что, обиделся? Почему?»

Рак

Вся-из себя-несчастная Сволочь. Это ты – сволочь, а он – невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадостей на его счету вдесятеро больше, чем на твоем. Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним, бідненьким, скверно обошелся.

Отмазки: «Ты сам меня вынудил!»

Лев

Самовлюбленная Сволочь. Он мудрый и великий, он – царь, остальные – мусор под ногами. Из этого положения проистекают все его паскудства.

Отмазки: «Мне так захотелось».

Дева

Злопамятная Сволочь. Где-то когда-то ты перешел ей дорогу (или просто неудачно высказался на ее счет) – получай по заслугам! Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы вылить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.

Отмазки: ни при чем – «Я ?! Да как ты мог подумать!» Либо торжествующее «А вот помнишь»

Весы

Трусливая Сволочь. Весы по праву удостоились 1 места в рейтинге сволочей. Подлое, аморальное существо. Здесь збріхав, здесь оббріхав, там предал – образ жизни такой. И все из-за трусости.

Отмазки: никаких. Нашакалив и скрылся.

Скорпион

Принципиальная Сволочь. Принципы могут быть любыми, не в них суть. С точки зрения его суперсложного мировоззрения ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием Справедливости (с большой буквы, да).

Отмазки: никаких. И высокомерно кирпате подбородок.

Стрелец

Скандальная Сволочь. Хам трамвайный, баба базарная. Получает удовольствие от конфликтов как таковых.

Отмазки: бессмысленный текст, обильно сдобренный матом на повышенных тонах.

Козерог

Упрямая и ограниченная Сволочь. Безразличие Тельца + эгоизм Лува + его личная неповторимая тупость. Еще жадность в качестве приправы.

Отмазки: «Так вышло».

Водолей

Циничная Сволочь. Почетное 2 место после Весов. Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порок сердца – то бишь его (сердца) отсутствие.

Отмазки: «Ха-ха».

Рыбы

Равнодушная Сволочь. Услышав крик «Помогите!», захлопывает форточку и поплотнее кутается в одеяло. Не жди от него, что он придет к тебе в больницу, где ты доживаєш последние дни на уколах.

Отмазки: «Каждый сам за себя, извини».

Узнал в этих звездных паскудниках себя или своего соседа Ваську? Надеюсь, мы никого не оклеветали.

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