Самые болевые точки на теле человека
2017-01-20 18:14
Самые болевые точки на теле человека
Любые знания могут пригодиться нам на практике.
А знание того, где находятся самые болевые точки на человеческом теле, могут в определенной ситуации даже спасти вам жизнь и здоровье, ведь вы будете знать, куда лучше бить агрессивного противника или зоны своего тела следует защищать в первую очередь. Итак.., передает Rus.Media.
Темя
Является самым незащищенным участком в верхней части головы. Если нанести по этой зоне сильный и резкий удар, то человек может умереть.
Отвес
В детективах часто показывают, как человека толкнули, она ударилась обо что-то виском и умерла… Это правда, под виском проходит артерия мозговой мембраны. Удар в эту область может привести к сотрясению мозга, а это грозит как потерей сознания, так и летальным исходом.
Нос
Удар в нос – это не только сильная боль. Это может дезориентировать человека, вызвать кровотечение. Носовую кость очень легко сломать. Переносицы. Оно связано со зрительным нервом. Если «знающий» может ткнуть в эту точку пальцем, это может обернуться летальным исходом.
Глаза
Если ударить человека в область глаз, это не просто острая боль, жертва может совсем потерять зрение. А если ткнуть в глаз большим пальцем, то можно достать до самого мозга и нанести ему необратимые повреждения.
Нижняя челюсть
Точку, расположенную чуть ниже места сочленения челюсти с ухом, еще называют «область нокаута». Направлен туда боковой удар приводит к поражению шейного отдела позвоночника, и противник падает. Именно поэтому во время боя участники нередко опускают подбородок, стремясь прикрыть уязвимое место.
Кадык
Даже легкий удар в эту область способен привести к удушью или рвоте. Если ударить сильно, это может привести к потере сознания или смерти.
Локтевой сустав
Даже когда мы сами случайно ударяем себе локоть, это очень больно. Сильный удар в эту область может привести к онемению руки.
Солнечное сплетение
Все знают, что удар туда, особенно направленный вверх, является очень болезненным, так как он «поступает» на внутренние органы – сердце, печень, легкие. Последствия могут быть очень серьезными.
Область сердца
Сильный удар сюда может просто убить, так как сердце у человека остановится.
Очень болезненные тычки пальцами между ребер, хотя особой опасности они не несут.
Живот
Именно в области живота находится большая часть наших внутренних органов. Недаром «живот» в нашем языке от слова «жизнь». Также в старину был распространен выражение «не щадя живота своего». Особенно опасен глубокий проникающий удар в верхнюю часть живота. Удар в нижнюю часть вводит в шоковое состояние, а если он достаточно сильный, то это может привести к серьезным внутренним повреждениям.
Почки
Недаром столь распространенное выражение «отбить почки». Удар по ним не только вызывает сильную боль, он может привести орган в негодность и превратить человека в инвалида.
Пах
Для мужчин удары в область паха и промежности особенно болезненны. А если сильно ударить, это может оказаться смертельным.
Коленная чашечка
Удар в коленную чашечку – это не только очень больно, это чревато травмой, а то и инвалидностью. В результате удара можно сломать чашечку или нарушить подвижность коленного сустава, что будет приводить к постоянным вывихам.
Мифы о болевых точках
Одно из самых распространенных заблуждений: если знать, куда бить, то противника можно надолго вывести из строя. На самом деле важно знать не только куда, но и как и под каким углом наносить удар. Довольно часто приходится слышать, что на шее есть какая-то загадочная точка, нажав на которую, можно заставить человека если не умереть, то хотя бы потерять сознание. Ну, может, мастера восточных единоборств и способны на такое. Но обычному человеку сложно отыскать эту точку и правильно влиять на нее.
Точно так же мифом является и то, что человека можно убить одним легким пинком, если использовать особую технику «смертельного касания». Такое можно наблюдать только в боевиках.
Существует еще страшилка о том, что если сломать человеку нос, то сломанные хрящи могут повредить головной мозг. Но с точки зрения анатомии такое просто невозможно…
Также есть теория о том, что болевые точки на теле человека обладают разной степенью уязвимости в зависимости от «приливы» и «отливы» энергии. Те, кто якобы обладает так называемым «искусством ядовитой руки», могут вычитать такие периоды и пользоваться этим для обезвреживания противников. Но это пока не подтвержденная ничем легенда.