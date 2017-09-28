Самые богатые украинцы 2015 года. Порошенко чуть не дотянул до миллиарда
2016-01-01 10:24
Самые богатые украинцы 2015 года. Порошенко чуть не дотянул до миллиарда
В то же время первую строчку занял Ринат Ахметов.
Бизнесмен Ринат Ахметов по версии журнала “Корреспондент” возглавляет рейтинг самых богатых украинцев в 2015 году.
Как отмечает журнал, бизнес Ахметова в этом году терпит убытки. Тяжелые времена переживают даже два таких столпа бизнес-империи, как Метинвест и ДТЭК. В частности, первые существенно потерял в объемах продаж на экспорт, в результате чего позиции группы компаний на фондовом рынке пошатнулись, а также столкнулся с трудностями возврата НДС.
Второй же втянут в острую борьбу с новыми олигархами за ряд энергетических компаний, а также в конфликт с министром энергетики Владимиром Демчишиним.
Несколько сгладить ситуацию Ахметову удается за счет замораживания гривневых расходов, а также сокращение персонала. Кроме того, оба холдинга перестраховались, реструктуризировав свои долги. Критической ситуация и в банке Ахметова ПУМБ.
Другие бизнесы группы в массе своей находятся в более тяжелом финансовом положении. Например, компания HarvEast Holding за последний год потеряла треть сельскохозяйственных земель на Донбассе, получила более 10 млн долл. убытки и продолжает нести их и дальше.
На втором месте находится бизнесмен Игорь Коломойский. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долл. В марте этого года Коломойский покинул пост главы Днепропетровской ОГА и, как пишут СМИ, поссорился с президентом Украины Петром Порошенко.
Игорь Коломойский занял вторую строчку рейтинга. Бизнесмен владеет долями в “Укрнафте”, “Укртранснафте”, НПК “Галичина”, “Нафтохимик Прикарпатья”. Также Коломойский является совладельцем Приватбанка. По информации издания “Корреспондент”, Коломойский ведет дела в тиатновом бизнесе. Речь идет о “Вольногорском горно-металлургическом комбинате”, “Иршанском горно-обогатительном комбинате”, “Орджоникидзевском горно-обогатительном комбинате” и “Марганецкий горно-обогатительный комбинат”.
Третье место в рейтинге самых богатых украинцев занял Виктор Пинчук. За прошлый год он решил большинство проблем, что возникли у него в конце периода президентства Януковича. Но Пинчука не радует его некогда основной бизнес – трубный холдинг “Интерпайп”. Загрузка мощностей по выпуску стальных труб в настоящее время составляет всего 30-40%.
По мнению менеджмента холдинга, такой низкий показатель связан, прежде всего, с потерей российского рынка и других стран Таможенного союза, которые обеспечивали 40% продаж компании. Сегодня Пинчук сосредоточился на рынках Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки.
После Виктора Пинчука в рейтинге идет Константин Григоришин. Его состояние – 1,1 млрд долл. он владеет долями в таких предприятиях: “Энергетический стандарт”, “Запорожтрансформатор”, “Сумское машиностроительное НПО”, “Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб”, “Турбоатом”, “Укрречфлот” и ряд объектов в оккупированном Крыму.
Пятый в рейтинге – президент Петр Порошенко, который распоряжается 979 млн долл. Интересы главы государства существуют в пищевой промышленности (корпорация Рошен), АПК (“Укпроминвест-Агро”, “Группа Агропродинвест”, “Заря Подолья”, “Агрофирма Днепроагролан”, Агрофирма “Иванковцы”), производстве крахмала, машиностроении (Автомобильная компания Богдан Моторс), судостроении и финансовом секторе.
Сайт президента Украины Состояние Вадима Новинского оценивают в 709 млн долл. для младшего партнера Ахметова этот год ознаменуется только одним конфликтом вокруг сети супермаркетов “Амстор”.
Дмитрий Фирташ владеет 270 млн долл. В этом году по требованию США олигарх находится под домашним арестом в Вене. Основной бизнес группы по производству минеральных удобрений, в основном, был остановлен. Попытки приватизации ” Сумыхимпрома и Одесского припортового завода на разных стадиях были заблокированы. 5 июня НБУ принял решение о ликвидации Надра-банка, где обслуживались многочисленные украинские облгазы.
Последний в рейтинге самых богатых – народный депутат Сергей Тарута. Его состояние – 211 млн долл. Основные бизнес-интересы бывшего главы Донецкой области, связанные с металлургией.