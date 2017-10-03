Samsung разбогатеет за счет Apple
2017-10-03 14:07
Samsung разбогатеет за счет Apple
Samsung умеет зарабатывать на своих конкурентов.
Samsung получит огромные деньги за продажу телефонов главного конкурента компании – Apple, передает Rus.Media . Известно, что некоторые детали iPhone X были сделаны компанией Samsung, за которые корейский гигант получит по110 долларов за каждый проданный iPhone.
Даже самый дорогой компонент флагмана от Apple (OLED-экран) виробляля корейская компания. Кроме самого экрана, корейцы также создали для Apple батареи и конденсаторы.
“Samsung, скорее всего, разбогатеет на различных компонентах iPhone X на 4 млрд долларов больше, чем на производстве деталей своего флагманского смартфона Galaxy S8”, – отмечают специалисты.
Однозначно, iPhone X опередит по продажам и прибыли своего конкурента Samsung Galaxy S8, однако корейцы выйдут в плюс за счет своего главного конкурента.