Samsung Great 8: возвращение после большого провала Note 7
2017-10-04 17:50
Samsung Great 8: возвращение после большого провала Note 7
Корейцы не собираются сдаваться после неудачи с флагманом седьмого поколения серии Note.
Поэтому уже через год после выхода плохого смартфона анонсировали поступление в продажу Samsung Great 8 (Note 8). Смартфон представили 24 августа, а на прилавки он поступил 15 сентября. Еще свежа память пользователей Note 7, когда их любимец самовоспламеняется. За что это было и какие ошибки исправили создатели в новом смартфоне? Давайте разберемся.
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Причины неудачи Samsung Note 7
Почти идеальный смартфон оказался одним из самых неудачных. Настолько, что пришлось отозвать производство линейки Note 7 и отправить ее на доработку. Но даже после поступления в продажу уже отремонтированного смартфона популярность восстановить не удалось. В чем причины такого результата?
Корейцы хотели создать телефон с большим экраном, тонким корпусом и вместить туда хорошую батарею. Задумка удалась, и на рынках появился симметричный с лицевой и тыльной стороны девайс. С диагональю дисплея в 5,7 дюймов ширина модели составила всего 7,9 мм. Это привело к сдавлению аккумулятора внутри плотнее, чем того требовали характеристики. Если не вдаваться в технические подробности, происходил перегрев батареи и последующее возгорание. К слову, владельцам Note 7 запрещали летать на самолетах, настолько девайс был плохой. По другой версии, самовозгорание происходило через бракованную партию аккумуляторов. То есть создатели частично снимали с себя ответственность за неудачу. Скорее всего, истина лежит где-то посередине.
Samsung Great 8 — ошибки исправили?
Возвращение линейки Note вызвало много шума. Смогут ли разработчики учесть все недостатки и избавить пользователей казуса выбухание телефона? Обратим внимание на технические особенности.
• Диагональ дисплея в Great стала еще больше, чем у Note 7. Сравните: 6,3 дюйма и 5,7 дюймов.
• Разработчики, учитывая промах, сделали корпус шире. Теперь 7,9 на Note 7 противопоставлено 8,5 на Note 8. С первым фактором разобрались. Эти 6 мм помогут предотвратить сжиманию аккумулятора и, как следствие, сильному перегреву.
От греха подальше корейцы установили на фаблет батарею с меньшей емкостью. Если в Note 7 емкость аккумулятора 3500 мач, то на Note 8 стоит уже 3300 мач. Теперь требования к данному узлу смартфона ниже, поэтому вероятность брака по части батареи становится минимальной.
Какой результат? Новое поколение смартфонов со стилусом обещает быть действительно большим, учитывая заявленные характеристики. Очень надеемся, что проблем с взрывом девайса не будет, иначе корейцы не выдержат еще одного провала. А он им не нужен незадолго до презентации новой серии А и S9.