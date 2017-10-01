Самолет с пассажирами начал распадаться прямо в воздухе

despravda | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 08:51

Самолет с пассажирами начал распадаться прямо в воздухе
Просто немыслимо.

У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя во время рейса, передает Rus.Media.

Досадный инцидент произошел во время рейса из аэропорта Шарля де Голля (Париж) в Лос-Анжелес.

Пассажиры, которым не повезло оказаться в самолете, выложили фотографии, на которых изображена приключение.

К счастью, самолет благополучно достиг аэропорта Гус Бей в Канаде. Во всяком случае, о пострадавших не сообщается.

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