Самое соблазнительное шоу в мире: показ женского белья Victoria’s Secret в Париже (фото)

despravda | 10.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2016-12-09 20:48

Самое соблазнительное шоу в мире: показ женского белья Victoria’s Secret в Париже (фото)
Ежегодный показ коллекции Victoria’s Secret – одно из самых интригующих и ярких событий в мире моды.

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Марта, Жасмин, Тейлор, Жозефин Скривер, Кендалл и Джиджи.

Его с нетерпением ждут как поклонницы нижнего белья этого бренда, так и любители посмотреть на соблазнительные тела ангелов Victoria’s Secret. В этом году традиционный показ с участием 50 супермоделей проходил под крышей Большого дворца в Париже, передает Rus.Media.

 

Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер.

4.

Изабель Гулар.

Джоан Смоллс, Девон Виндзор, Синди Бруна и Тейлор Хилл.

7.

Жозефин Скривер, Мария Боргес и Лили Олдридж.

Лили Дональдсон.

Жасмин Тукс.

Ирина Шейк.

12.

Сара Сампайо.

Роми Стрейд.

Адриана Лима.

Кендалл Дженнер, Изабель Гулар, Барбара Фиальо и другие модели.

17.

Алессандра Амбросио.

Джиджи Хадид, ее сестра Белла и Кендалл Дженнер.

Выступление Леди Гаги на показе Victoria’s Secret в Париже.

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