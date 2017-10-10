Самое соблазнительное шоу в мире: показ женского белья Victoria’s Secret в Париже (фото)
2016-12-09 20:48
Самое соблазнительное шоу в мире: показ женского белья Victoria’s Secret в Париже (фото)
Ежегодный показ коллекции Victoria’s Secret – одно из самых интригующих и ярких событий в мире моды.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Марта, Жасмин, Тейлор, Жозефин Скривер, Кендалл и Джиджи.
Его с нетерпением ждут как поклонницы нижнего белья этого бренда, так и любители посмотреть на соблазнительные тела ангелов Victoria’s Secret. В этом году традиционный показ с участием 50 супермоделей проходил под крышей Большого дворца в Париже, передает Rus.Media.
Кендалл Дженнер.
Кендалл Дженнер.
4.
Изабель Гулар.
Джоан Смоллс, Девон Виндзор, Синди Бруна и Тейлор Хилл.
7.
Жозефин Скривер, Мария Боргес и Лили Олдридж.
Лили Дональдсон.
Жасмин Тукс.
Ирина Шейк.
12.
Сара Сампайо.
Роми Стрейд.
Адриана Лима.
Кендалл Дженнер, Изабель Гулар, Барбара Фиальо и другие модели.
17.
Алессандра Амбросио.
Джиджи Хадид, ее сестра Белла и Кендалл Дженнер.
Выступление Леди Гаги на показе Victoria’s Secret в Париже.