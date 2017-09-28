Самая смешная история про женскую логику!
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 15:35
Самая смешная история про женскую логику!
– Еду в автобусе. Надо передать на билет. Рядом стоит девушка. Как к ней обратиться – на ты или на вы?
Рассуждаю логически.
Этот автобус – экспресс. Если девушка не сошла на предыдущей остановке, значит она едет в мой микрорайон.
Едет с бутылкой вина, значит, к мужчине.
Бутылка дорогая, значит, едет к красивому мужчине. В нашем микрорайоне двое красивых мужчин: мой муж и мой любовник.
К моему любовнику она ехать не может, так как я сама еду к нему. Значит, она едет к моему мужу. У моего мужа две любовницы – Оля и Катя. Катя сейчас в командировке.
– Оля, передай на билет!
Девушка (ошеломленно):
– Откуда Вы меня знаете?