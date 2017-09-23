Сало полезнее оливкового масла! Вот что сказали по этому поводу ученые..
2017-09-17 19:18
Сало полезнее оливкового масла! Вот что сказали по этому поводу ученые..
Я всегда считала, что оливковое масло — один из наиболее полезных продуктов.
И несмотря на то, что оно довольно дорогое, использовала его как для заправки салатов, так и для приготовления горячей пищи. Но, оказалось, что такой продукт животного происхождения, как сало, с легкостью утрет нос оливковом масле, передает Rus.Media.
Жаль подсолнечного масла
То, что сало может быть полезнее оливкового масла, установили британские ученые из Университета Де Монфор. Они провели ряд исследований, касающихся воздействия растительного масла на организм человека.
Исследователи заявили, что хотя польза такого продукта хорошо известна, готовить на таком масле, как оливковое, кукурузное и подсолнечное, вредно для здоровья. И вот почему…
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Ученые пришли к выводу, что растительное масло является чрезвычайно корисноюлише в сыром виде. При жарке такой продукт выделяет альдегиды — вещества, которые пагубно влияют на наш организм.
Авторы исследования привели яркий пример: они утверждают, что в рыбе, приготовленной на растительном масле (подсолнечном, кукурузном, оливковом), содержится в 200 раз больше альдегидов, чем допускают стандарты безопасности.
Употребление в пищу токсичных альдегидов или вдыхание этих ядовитых соединений приводит к повышенному риску развития рака и различных сердечных заболеваний.
Пожалуй, лучшее, что можно сделать для своего здоровья, — это отказаться от подсолнечного масла. Английские исследователи говорят о том, что лучше использовать для приготовления пищи свиное сало или сливочное масло.
В пользу этого вывода говорят результаты 20-летнего исследования по изучению состава химических веществ, которые выделяются в процессе нагревания разных пищевых жиров.
Свиное сало содержит мононенасыщенные жирные соединения, которые при нагревании не выделяют токсичных веществ.
В сале содержится полиненасыщенная арахидоновая кислота, которая обладает целым рядом полезных свойств: положительно влияет на работу мозга, почек, сердца, а также выводит из крови вредный холестерин.
Также сало содержит в большом количестве витамины А, D, Е, а также каротин. Этот подкожный жир помогает поддерживать иммунитет и улучшает общий тонус организма, особенно в холодное время года.
Совет редакции
Многие знают, что нельзя подогревать еду на сковороде, на которой ранее уже жарили с использованием масла. Ученые утверждают, что в пищу, разогретую повторно на старом масле, попадают вредные вещества, которые возникают в результате разложения жирных кислот.
Часть из них выходит с паром, но большая часть все же остается в пище. Эти альдегиды служат причиной злокачественных опухолей, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.
По этой причине английские ученые советуют использовать для блюд, предусматривающих обработку при высоких температурах, сало и смалец.