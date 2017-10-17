Салат «Король в гневе» – отличная альтернатива “Шубе”
2017-10-17 21:11
Салат «Король в гневе» – отличная альтернатива “Шубе”
Угощаем вкусным, сытным салатом из говядины и овощного ассорти.
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Почему в гневе? Да потому что если самый дорогой человек голодный, угощаем вкусным, сытным салатом из говядины и овощного ассорти.
Составляющие:
Говядина отварная – 400 г
Отварной картофель – 400 г
Отварная свекла – 400 г
Корейская морковь – 300 г
Яблоко – 1 шт.
Майонез – 250 г
Зелень для украшения
Способ приготовления
Салат выкладывается слоями:
1 слой – охлажденное отварное мясо, порезанное тонкой соломкой.
2 слой – очищенное и натертое на терку яблоко, майонез.
3 слой – натертый на терке отварной картофель, майонез.
4 слой – натертый на терке отварная свекла.
5 слой – морковь по-корейски (слегка нарезаем, если она длинная).
6 слой – густой слой майонеза.
Украшаем зеленью на свое усмотрение и вкус.