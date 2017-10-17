Салат «Король в гневе» – отличная альтернатива “Шубе”

despravda | 17.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-17 21:11

Салат «Король в гневе» – отличная альтернатива “Шубе”
Угощаем вкусным, сытным салатом из говядины и овощного ассорти.

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Почему в гневе? Да потому что если самый дорогой человек голодный, угощаем вкусным, сытным салатом из говядины и овощного ассорти.

Составляющие:

Говядина отварная – 400 г

Отварной картофель – 400 г

Отварная свекла – 400 г

Корейская морковь – 300 г

Яблоко – 1 шт.

Майонез – 250 г

Зелень для украшения

Способ приготовления

Салат выкладывается слоями:

1 слой – охлажденное отварное мясо, порезанное тонкой соломкой.

2 слой – очищенное и натертое на терку яблоко, майонез.

3 слой – натертый на терке отварной картофель, майонез.

4 слой – натертый на терке отварная свекла.

5 слой – морковь по-корейски (слегка нарезаем, если она длинная).

6 слой – густой слой майонеза.

Украшаем зеленью на свое усмотрение и вкус.

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