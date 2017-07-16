Сахарный скраб от целлюлита
Если сахар в питание считается белой смертью то для кожи в наружном применении он будет очень полезным.
Для приготовления сахарного скраба возьмите 6 ст. ложки сахара и смешайте их с 2 ст.ложками растительного или оливкового масла. Сахар благодаря своей кристаллической структуре отлично отшелушит вашу омертвевшую кожу, а масло увлажнит и придаст коже эластичность.
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Но это еще не все, на данном этапе скраб имеет рассыпчатую структуру и его неудобно наносить на кожу. Чтобы его скрепить добавьте пару столовых ложек меда. Мед также очень полезен для кожи. Мед воздействует на кожу, активизируя клеточное дыхание.
Также этот скраб будет полезен как маска для волос, особенно если Вы страдаете от их выпадения или ломкости. Если Вы решите использовать скраб именно для лечения и восстановления волос, то можно добавить в него еще сок лимона или лайма. Применять такую маску стоит хотя бы раз в неделю и результат не заставит себя ждать.
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