Сахар провоцирует рост раковых опухолей
2017-10-18 20:42
Сахар провоцирует рост раковых опухолей
Как оказалось, раковые клетки получают основную часть энергии в процессе расщепления глюкозы, которая способствует неконтролируемому постоянному росту опухоли.
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Онкологи занимаются изучением различных раковых опухолей на протяжении многих десятков лет, передает Rus.Media. На сегодняшний день им многое известно о природе, развитии и причины возникновения онкологии, однако более «глубокие» механизмы развития у человека раковых опухолей малоизученные.
Недавно онкологам удалось установить прямую зависимость глюкозой, которая попадает в организм человека, и ростом онкологических образований. Как оказалось, раковые клетки берут большую часть энергетических запасов с расщепленной глюкозы. Следует отметить, что этот процесс похож на то, как происходит расщепление и поглощение энергии в здоровых клетках человека.
Другими словами, сахар является лучшим стимулятор роста злокачественных образований.
К таким выводам ученые прошли на основании выводов масштабного исследования, которое проводилось в течение девяти лет. Медики проводили исследования с применением дрожжей, клетки которых в своем составе содержат те же белки, что и онко-клетки. Дрожжевые клетки поглощали глюкозу с невероятной скоростью, что приводило к их неконтролируемому росту. Проведя аналогию, ученые пришли к выводу, что сахар является лучшим стимулятором для роста рака.
Данные исследования, как надеются сами ученые, в дальнейшем позволят разрабатывать индивидуальные системы питания и диеты для людей, страдающих от онкологических заболеваний.