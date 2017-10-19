Сахар провоцирует рост раковых опухолей

despravda | 19.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-18 20:42

Сахар провоцирует рост раковых опухолей
Как оказалось, раковые клетки получают основную часть энергии в процессе расщепления глюкозы, которая способствует неконтролируемому постоянному росту опухоли.

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Онкологи занимаются изучением различных раковых опухолей на протяжении многих десятков лет, передает Rus.Media. На сегодняшний день им многое известно о природе, развитии и причины возникновения онкологии, однако более «глубокие» механизмы развития у человека раковых опухолей малоизученные.

Недавно онкологам удалось установить прямую зависимость глюкозой, которая попадает в организм человека, и ростом онкологических образований. Как оказалось, раковые клетки берут большую часть энергетических запасов с расщепленной глюкозы. Следует отметить, что этот процесс похож на то, как происходит расщепление и поглощение энергии в здоровых клетках человека.

Другими словами, сахар является лучшим стимулятор роста злокачественных образований.

К таким выводам ученые прошли на основании выводов масштабного исследования, которое проводилось в течение девяти лет. Медики проводили исследования с применением дрожжей, клетки которых в своем составе содержат те же белки, что и онко-клетки. Дрожжевые клетки поглощали глюкозу с невероятной скоростью, что приводило к их неконтролируемому росту. Проведя аналогию, ученые пришли к выводу, что сахар является лучшим стимулятором для роста рака.

Данные исследования, как надеются сами ученые, в дальнейшем позволят разрабатывать индивидуальные системы питания и диеты для людей, страдающих от онкологических заболеваний.

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