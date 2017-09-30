Саакашвили устроил фурор в своих бывших владениях
30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-30 19:35
Саакашвили устроил фурор в своих бывших владениях
Местные жители останавливаются, чтобы сделать селфи с бывшим руководителем Одесской области.
Жители Южной Пальмиры рассказали, как повлиял на город приезд бывшего губернатора области Михаила Саакашвили, передает Rus.Media.
В частности, политик, завершив свое выступление возле памятника Дюку, отправился гулять по городу в сопровождении толпы.
Он дошел до памятника Екатерины и свернул на Екатерининскую улицу, тем самым он создав заторы на центральных дорогах города.
Местные жители останавливаются, чтобы сделать селфи с бывшим руководителем Одесской области.