Саакашвили устроил фурор в своих бывших владениях

despravda | 30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-30 19:35

Саакашвили устроил фурор в своих бывших владениях
Местные жители останавливаются, чтобы сделать селфи с бывшим руководителем Одесской области.

Жители Южной Пальмиры рассказали, как повлиял на город приезд бывшего губернатора области Михаила Саакашвили, передает Rus.Media.

В частности, политик, завершив свое выступление возле памятника Дюку, отправился гулять по городу в сопровождении толпы.

Он дошел до памятника Екатерины и свернул на Екатерининскую улицу, тем самым он создав заторы на центральных дорогах города.

Местные жители останавливаются, чтобы сделать селфи с бывшим руководителем Одесской области.

 

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