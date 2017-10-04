Саакашвили попросил политического убежища в Украине
2017-10-03 14:54
Саакашвили попросил политического убежища в Украине
Экс-президент Грузии, лидер политической партии «Движение Новых сил» Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища – это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие “политическое убежище “, – сказал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала .
По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на просьбу Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.
Как отмечает издание, Саакашвили не могут экстрадировать через его просьба о дополнительной защите.
22 сентября Мостиский районный суд оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. Грузия просит Украину экстрадировать Саакашвили.
Напомним, 10 сентября группа народных депутатов и сторонников Михеила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, подошли к пункту пропуска “Шегини” , сделали “коридор” и провели политика на украинскую территорию.