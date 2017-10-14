Саакашвили отказали в политическом убежище в Украине
2017-10-13 20:03
Саакашвили отказали в политическом убежище в Украине
Он готовит иск для восстановления своего гражданства.
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Государственная миграционная служба Украины отказала экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении политического убежища, передает Rus.Media. Об этом сообщил сам политик.
По его словам, ведомство отказывается реагировать на его заявление, а также уже истекли все сроки.
Также он рассказал о митинге, который планируется провести под Радой 17 октября его политическая сила вместе с несколькими другими.
По его информации, в акции, кроме РНС, примут участие активисты «Самопомочи», «Свободы», «Национального корпуса», «Батькивщины», «Справедливости» и «Народного контроля».
Также он предположил, что эта акция может стать бессрочной, если парламент не выполнит требования митингующих принять 3 закона об Антикоррупционном суд, отмена депутатской неприкосновенности, а также новый закон о выборах.
Напомним, 17 сентября, на митинге в Виннице лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пообещал, что не собирается организовывать новую революцию в Украине.