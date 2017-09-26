Саакашвили грозит лишь штраф за прорыв границы
2017-09-21 14:39
Саакашвили грозит лишь штраф за прорыв границы
Лидеру партии “Движение новых сил” Міхеїлу Саакашвили грозит лишь штраф за прорыв границы.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Rus.Media.
“Саакашвили вручен протокол об административном правонарушении, за это нужно уплатить штраф и получить вид на пребывание в стране . Подчеркиваю, что он подпадает лишь под административную ответственность”, – сказал он.
Кроме того, он подчеркнул, что его нынешний статус не предполагает его экстрадиции в Грузию.
“С другой стороны, те кто помогал, организовывал ли даже советовал пересекать господину Саакашвили украинскую границу таким образом подпадают под признаки уголовного правонарушения”, – сказал Луценко.
По его словам, именно в отношении этих лиц прокуроры ведут следственные действия.
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