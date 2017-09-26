С виду это просто красивая женщина, но подойди ближе, и ты застынешь в изумлении
2017-09-26 19:47
С виду это просто красивая женщина, но подойди ближе, и ты застынешь в изумлении
Ее женщины будто только что радовались, что происходит вокруг, красовались перед прохожими своей красотой и вдруг застыли на секундочку для фотографии.
Скульптура — искусство создавать объемные вещи из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов, передает Rus.Media.
Китайский скульптор Лу Ли Ронг в нем преуспела. Она умеет делать фигуры крайне реалистичными, будто дышат, наполненные жизнью и потенциальным движением.
Лу Ли Ронг закончила Китайскую академию искусств, где изучила все, что только можно, по своей теме. Скульптора были доступны все современные методики работы и новейшие материалы. Но она обратилась к опыту европейских художников эпохи Возрождения и барокко, скомбинировала их техники, и вот что у нее получилось.
Девушка стремится передать красоту женского тела. И у нее это получается: все скульптуры выполнены в натуральную величину. Если смотреть издалека, они кажутся живыми, и только приблизившись, можно понять, что в созданных Лу Ли Ронг женщин не течет кровь.
Все они из бронзы. Скульптор уделяет огромное внимание деталям, поэтому пропорции всегда правильно рассчитаны. Изгибы рук, повороты суставов, складки тела и одежды — все на своем месте.
Ее женщины будто только что радовались, что происходит вокруг, красовались перед прохожими своей красотой и вдруг застыли на секундочку для фотографии.
Так выглядит процесс создания скульптуры. Сначала она представляет собой бесформенный сплав меди с оловом. И только в руках Лу Ли Ронг превращается в прекрасное творение. Она волшебница.
Трудно поверить, что все это не настоящие представительницы прекрасного пола. Такое глубокое искусство. Если ты также увлекаешься работами Лу Ли Ронг, поделись статьей в соцсетях.