С виду это обычная свадьба, но когда я увидела, кто идет под венец с молодоженами…(фото)

despravda | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-01-29 20:02

С виду это обычная свадьба, но когда я увидела, кто идет под венец с молодоженами…(фото)
Свадьба Джастин и Кэрол с первого взгляда не отличалась от других торжественных свадебных событий.

Все было очень красиво, молодожены готовились поклясться друг другу в вечной любви, передает Rus.Media.

Однако у свадьбы была одна особенность…

Свидетелем Джастина был пес Габи. Они познакомились несколько лет назад, когда Джастину приставили пса в качестве помощника, поскольку Джастин получил травмы в военных действиях.

Джастин вспоминает: “Я служил в воздушно-десантных войсках в Афганистане в 2012 году. Рядом со мной взорвалось самодельное взрывное устройство, который полностью разрушил мою грузовик. Сильно пострадало мое бедро, через что пришлось потом ампутировать левую ногу”.

“Чем меньше я пользуюсь инвалидным креслом, тем больше нуждаюсь в помощи от Габи. Он помогает мне во всем. Даже когда я утром надеваю протез, Габи подает мне специальную смазку.

“Когда мне нужно передохнуть, Габи тут как тут. Я могу опереться на него в трудную минуту. Если я падаю, то пес всегда бежит ко мне, пытаясь предотвратить падение или смягчить удар”.

Кажется, что Джастину, Кэрол и Габи предстоит многое пережить вместе. Но я думаю, что они справятся!

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