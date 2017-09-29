С виду это обычная свадьба, но когда я увидела, кто идет под венец с молодоженами…(фото)
2017-01-29 20:02
С виду это обычная свадьба, но когда я увидела, кто идет под венец с молодоженами…(фото)
Свадьба Джастин и Кэрол с первого взгляда не отличалась от других торжественных свадебных событий.
Все было очень красиво, молодожены готовились поклясться друг другу в вечной любви, передает Rus.Media.
Однако у свадьбы была одна особенность…
Свидетелем Джастина был пес Габи. Они познакомились несколько лет назад, когда Джастину приставили пса в качестве помощника, поскольку Джастин получил травмы в военных действиях.
Джастин вспоминает: “Я служил в воздушно-десантных войсках в Афганистане в 2012 году. Рядом со мной взорвалось самодельное взрывное устройство, который полностью разрушил мою грузовик. Сильно пострадало мое бедро, через что пришлось потом ампутировать левую ногу”.
“Чем меньше я пользуюсь инвалидным креслом, тем больше нуждаюсь в помощи от Габи. Он помогает мне во всем. Даже когда я утром надеваю протез, Габи подает мне специальную смазку.
“Когда мне нужно передохнуть, Габи тут как тут. Я могу опереться на него в трудную минуту. Если я падаю, то пес всегда бежит ко мне, пытаясь предотвратить падение или смягчить удар”.
Кажется, что Джастину, Кэрол и Габи предстоит многое пережить вместе. Но я думаю, что они справятся!