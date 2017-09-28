С сегодняшнего дня вступил в силу закон “Об образовании”
2017-09-28 06:34
С сегодняшнего дня вступил в силу закон “Об образовании”
Закон “Об образовании”, который предусматривает 12-летнюю школу и повышение роли украинского языка в образовании, вступил в силу.
В Украине в четверг вступил в силу закон “Об образовании”, который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышения роли украинского языка в образовании, передает Rus.Media.
Этот закон официально опубликован в издании Верховной Рады “Голос Украины” №178-179 от 27 сентября. Согласно с переходными положениями закона, принятого Радой 5 сентября, он вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме некоторых положений.
Закон предусматривает повышение минимальной заработной платы учителей до 3 минимальных заработных плат, которая вступает в силу с 2018 года, а оно должно реализовываться поэтапно до 2023 года, однако Кабинету министров поручено предусмотреть ежегодное повышение должностного оклада педагога самой низкой квалификации до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных пропорционально росту доходов государственного бюджета.
Закон определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут выкладываться одна или несколько дисциплин двумя и более языках – государственном, английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получать по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования продолжительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которая выходит в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которая выходит в лицее или учреждениях профессионального образования.
Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений – общеобразовательным и профессиональным.
Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования – 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования – 1 сентября 2027 года.
Закон устанавливает необходимость обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявил 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС через закон об образовании.
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что в позиции Венгрии в отношении языка преподавания в законе “Об образовании” больше политики, чем вопросам образования и защиты прав национальных меньшинств.
Л. Гриневич ожидает, что выводы Европейской комиссии за демократию через право (“Венецианская комиссия”) по статье закона “Об образовании”, что касается языка, будут получены уже к концу осени.