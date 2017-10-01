С сегодняшнего дня водители должны включать фары днем за городом
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2017-10-01 10:59
С сегодняшнего дня водители должны включать фары днем за городом
С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
Правило вступает в силу в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. Поэтому всем автомобилистам следует быть внимательными и на загородных дорогах необходимо с 1 октября включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
Невыполнение нормы грозит водителям штрафом в размере от 425 до 510 гривен.
Водителям днем вне населенных пунктов нужно не забывать включать ближний свет фар, или дневные ходовые огни. Для авто, где такие огни не предусмотрены конструкцией транспортного средства, обеспечена возможность обозначить себя на дороге, включив ближний свет фар.