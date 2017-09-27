С рейлінгом от «Вияр» оптимизируйте передвижения кухней
В течение дня хозяйке приходится преодолевать километры, двигаясь кухней, чтобы добраться до того или другого приспособления. Открывать многочисленные шкафчики и ящички или загромождать инвентарем рабочую поверхность стола не удобно и неэстетично.
Чтобы приблизить к рабочей зоны максимум необходимых вещей можно воспользоваться рейлінговою системой. Это полированные металлические штанги, которые служат для хранения подвесных предметов в кухонном хозяйстве. Профильные трубки различной длины и сечения присоединяются к стене с помощью креплений.
Этот удобный кухонный инвентарь сначала использовался на предприятиях общественного питания, а уже потом попал в нашего быта. Современные же рейлинги выпускаются в широкой цветовой гамме. Обычно их изготавливают из цветных металлов и хромированной стали. В зависимости от дизайна кухни можно выбрать цвет, материал и размер.
Важно знать, что рейлинги для кухни существенно расширяют функционал помещения, обеспечивают максимальный комфорт во время готовки. По удобству они опережают традиционные корпусные шкафы и полочки. Уход за рейлінговими системами ограничивается периодическим протиранием влажной тряпкой.
Кухонные рейлинги закрепляются с помощью кронштейнов, пластиковых втулок и уголков. Это принадлежности удобно располагать над столешницей или между кухонными модулями. Такое размещение позволяет задействовать стену кухни и обеспечить быстрый доступ к специй, бытовой химии, мелкой бытовой техники и других аксессуаров.
В кухне с островом хорошо смотреться рейлинг, который монтируется к потолку. Тогда необходимо «начинка» будет как раз над рабочей площадкой.
Кроме горизонтальных систем существуют и вертикальные. На них устанавливают разнообразные подставки, где удобно держать посуду, корзины с фруктами и сладостями.
Такой полезный и красивый аксессуар можно купить в интернет-магазине для производителей мебели «Roko» (вот здесь: https://viyar.ua/catalog/relingi_i_krepezhi/#рейлінги). В каталоге на сайте компании вы найдете:
• рейлинги;
• полки;
• крепежную фурнитуру (крепления, заглушки, крючки, уголки).
В зависимости от цветовой палитры вашей кухни можно выбрать оборудование различных цветов:
• алюминий;
• латунь;
• золото;
• хром;
• матовый никель;
• черный никель;
• прозрачное стекло.
Секреты крепления и эксплуатации
Располагайте конструкцию именно в том месте, где вы проводите больше всего времени. Можно приладить несколько трубок: около мойки, плиты, рабочего стола. Оптимальное расстояние рейлинга от рабочих шкафчиков — 8-10 см.
Для собственной безопасности и сохранности посуды проверьте надежность крепления подвесных конструкций. Крючки на вешайте трубку до ее закрепления на стене.
Следите за чистотой кухонных приборов, которые размещаются на рейлінгу, тогда ваши стены всегда будут чистыми и кухня будет выглядеть опрятно. На удобно оборудованной кухне повседневная рутина превратится в настоящее удовольствие.
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