С ребенком какого возраста можно ехать в отпуск
Несколько советов от доктора Комаровского сообщает сайт Наша мама.
Часто при адаптации к новым условиям ребенок на некоторое время теряет аппетит. В это время важно не пихать в него еду. Прекрасно, если сохранено грудное вскармливание, – можно дать только грудь, не пытаясь обязательно запихнуть и прикорм. Если приехали на море, то не стоит залезать тут же в воду на несколько часов подряд или сидеть на пляже целый день. Тогда никакая акклиматизация не нужна “, – рассказал он.
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Кроме этого, перед поездкой родители должны задаться такими важными вопросами: какие условия будут во время путешествия на курорт, где будете жить, что будете есть сами и малыш, сможете защитить ребенка от солнца и жары, есть ли у вас медицинская страховка, куда обратитесь за медицинской помощью. “Если на эти вопросы вы дали адекватные ответы, то вперед, на морской курорт”, – отметил он. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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