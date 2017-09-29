С помощью свеклы можно легко определить, насколько слаб ваш желудочный сок!
2017-09-29 20:07
С помощью свеклы можно легко определить, насколько слаб ваш желудочный сок!
Проверенные индикаторы и советы.
Отличный индикатор!, передает Rus.Media.
Интересно, что употребление свеклы может помочь вам определить уровень кислоты в желудке. Все, что вам нужно сделать, это съесть овощ, а затем проверить цвет вашей мочи.
Если ваша моча прозрачная, это означает, что у вас достаточно кислоты в желудке.
Если у вас розовая моча, ваша желудочная кислота очень слабая.
Для желудочной кислоты необходимый рН, чтобы сделать витамин B12 более доступным, а также разрушить белки.
Если вам не хватает кислоты в желудке, вы не сможете правильно переваривать белки, и они попадут в тонкую кишку в виде фрагментов белка, а не аминокислоты.
Следовательно, это может привести к широкому кругу проблем, из которых наиболее распространена «протекает» кишка. Этот синдром обычно развивается, когда доли клейковины делают отверстия в тонком кишечнике, что позволяет непереваренные пищевых компонентов достичь кровотока.
В дополнение к повышенному риску попадания в кишечник, неправильное поглощение витамина B12 также может сделать вас более усталыми. Другими словами, не только ваши проблемы будут развиваться, вы будете уставать и истощаться все время.
Однако об этом не о чем беспокоиться! Пусть свекла даст вам внутреннюю информацию о том, что происходит с кислотой в желудке, и найдите способ решить эту проблему.
Если ваша моча имеет розовые оттенки после употребления свеклы, это значит, что ваш рН слишком низкий. Если это так, вам необходимо сделать следующее:
Выпейте 2 стакана воды за 15-30 минут до еды
Питьевая вода перед едой дает вашему желудку «водную куртку», которая, в свою очередь, защищает ее от кислоты. Аюрведическая медицина предусматривает, что желудок будет реагировать должным образом и увеличить выделение соляной кислоты.
Выпейте большой глоток органического яблочного уксуса
Выпейте ЯУ прямо перед едой, чтобы снизить кислотность желудка. Используйте столовую ложку ЯУ для каждого стакана воды.
Дополнительные преимущества свеклы
В дополнение к предоставлению информации о кислотном состояние вашей кишки, свеклу также упакована широким спектром преимуществ для здоровья. Вот некоторые из них:
Противораковые свойства
В нескольких исследованиях свекла помогла людям с солидными опухолями испытать ремиссию. Они употребляли свекольный порошок в воде, и это приводило к усадке опухоли. Свекольный сок обладает крепким питательным профилем, наполненным антиоксидантами, фолиевой кислотой, бальзамированием и калием.
Лучшие продукты питания
Согласно Summer Fancy Food Show, свекла — это один из 5 лучших продуктов для здоровья. Это может быть связано с ее способностью повышать либидо, улучшать пищеварение, снижать уровни артериального давления или просто из-за ее универсальности.
Борьба с воспалением
Благодаря высокому содержанию бетаина, питательного вещества, которое защищает белки, клетки и ферменты, свекла также способна бороться с воспалением, защищать внутренние органы и предотвращать различные хронические заболевания.
Поддержка детоксикации
Пигменты в свекле поддерживают процесс детоксикации организма фазы II, при котором токсины прикрепляются к другим молекулам, чтобы их можно было исключить из организма.