С помощью беспилотника определили последствия урагана в лесах ичнянского района (Фото)
Над лесными массивами северных, центральных и южных районов Черниговщины, как и над некоторыми другими областями Украины, пронесся ураган необычайной силы, что натворил много бед.
Чтобы точнее и оперативнее всего определить масштабы нанесенного ущерба, специалисты ГП «Нежинское лесное хозяйство» привлекли для обследования лесных массивов свой беспилотный летательный аппарат, с помощью которого 3 июля в Ичнянском лесничестве ГП «Прилуцкое лесное хозяйство» обследовали урочище Крупичпільське общей площадью 1031 гектар. С помощью беспилотника обнаружены места крупнейших буреломов и буреломов в лесах Ичнянщины.
Во время обследования установлено, что урочище Крупичпільське требует проведения сплошных санитарных рубок ориентировочно на 3-гектарной площади. А выборочных санитарных рубок – на площади 60 гектаров. Общий объем нанесенного непогодой ущерба – 2 000 кубических метров древесины.
Источник: Черниговское ОУЛМГ
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