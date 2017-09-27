С нового Porsche Cayenne сделали мощный пикап
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2017-09-27 12:10
С нового Porsche Cayenne сделали мощный пикап
Полет мыслей свободных дизайнеров порой поражает воображения даже самых искушенных автолюбителей.
Очередным доказательством этого утверждения является независимая визуализация спортивного пикапа, созданного на базе внедорожника Porsche Cayenne, передает Rus.Media.
Пикап на базе Porsche Cayenne был создан всемирно известной дизайнерской студии X-Tomi Design, которая имеет собственный взгляд на новинки мировых производителей.
Как мы видим на фото, практичная спортивная грузовик создан на базе внедорожника нового поколения, мировая премьера которого состоялась некоторое время назад на автосалоне во Франкфурте-2017. Естественно, премиальный немецкий бренд, который прославился на весь мир благодаря выпуску поистине спортивных автомобилей, пока ничего не сообщает о возможном выпуске пикапа.
Хотя, много мировых компаний пересматривают свое отношение к тому или иному сегменту. Например, не так давно дебютировал премиальный пикап Mercedes-Benz X-Class.