С нового года в Украине начнут массово проверять получателей субсидий
2017-09-29 09:15
С нового года в Украине начнут массово проверять получателей субсидий
На работу новых социальных инспекторов государство потратит 50 млн. грн.
С января 2018 года в Украине могут появиться социальные инспекторы, которые будут проверять законность получения субсидии. Об этом говорится в законопроекте “Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки”, передают Rus.Media со ссылкой на “Сегодня”.
Сегодня социальные инспекторы чаще всего проверяют, как используется государственная помощь при рождении ребенка. Поэтому государство хочет расширить свои обязанности.
В этом законопроекте прямо описана возможность посещения квартир кандидатов на получение социального обеспечения. Более того, инспектор будет иметь право получить всю информацию о человеке, необходимую, чтобы определить, нужна ли ему помощь. Это выписки из любых существующих баз данных и реестров, кроме банковской тайны.
“Теоретически, единственное, что можно сделать, если к вам приехал инспектор и вы не хотите его впустить, это ссылаться на его обязанность соблюдение человеческого достоинства, а также прав и свобод гражданина. Если вы сможете доказать, что визит нарушает это правило – инспектор, вероятно , откажется от проверки, но временно. Скоро инспектор вернется, и, возможно, с правоохранителями, которые забезпечатьйому доступ в квартиры “, – рассказывает Дина Дрыжакова Дина, директор юридической компании “Прима лидер групп“.