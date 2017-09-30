С Нового года начнут проверять получателей субсидий
На работу новых социальных инспекторов государство потратит 50 млн грн.
С января 2018 года, в Украине могут появиться социальные инспекторы, которые будут проверять законность получения субсидии.
Об этом говорится в законопроекте «Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки». Сейчас социальные инспекторы чаще всего проверяют, как используется государственная помощь при рождении ребенка. Поэтому государство хочет расширить их обязанности.
В этом законопроекте прямо прописана возможность посещения квартир кандидатов на получение соцпомощи. Более того, инспектор будет иметь право получить всю информацию о человеке, необходимую, чтобы определить нужна ли ей госпомощь. Это выписки из любых существующих баз данных и реестров, кроме, банковской тайны.
«Теоретически единственное, что можно сделать, если к вам пришел инспектор и вы не хотите его впускать, это сослаться на его обязанность уважать человеческое достоинство, а также права и свободы гражданина. Если вы сможете доказать, что визит нарушает это правило – инспектор, вероятно, откажется от проверки, но временно. Вскоре инспекция вернется, и, возможно, с правоохранителями, которые обеспечат их доступ в квартиру», – рассказывает Дина Дрыжакова, директор юридической компании «Прима лидер групп».
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