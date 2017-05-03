С «Москвича» вырезали 56-летнего водителя
На автодороге Киев – Глухов – Бачевск вблизи с. Бобрик Нежинского Район 2 мая в 15:30 произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По предварительным данным, во время движения у легкового автомобиля «Москвич» оторвалось колесо, в результате чего и произошло столкновение с грузовым автомобилем «Renault Premium». В результате сильного удара автомобиль «Москвич» полностью смяло и разорвало. В результате ДТП 56-летний водитель легковушки, который получил многочисленные травмы, зажало конструкциями искореженного автомобиля. Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия прибыло отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части Нежина. С помощью специального инструмента спасатели извлекли пострадавшего из искореженного транспортного средства и передали медикам. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение Нежинской районной больницы. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым