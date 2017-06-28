С международных соревнований меняне привезли золото и бронзу
В г. Бердичеве 24-25 июня прошли Международные соревнования по прыжкам в высоту «XIV мемориал памяти.А.Лонского». В соревнованиях принимали участие представители из Израиля, Канады, Польши и Украины.
Соревнования проходили на центральной площади города. Зрители сердечно встречали аплодисментами всех спортсменов-участников соревнований.
Младшую группу представляли спортсмены 2004-2005 г.н., среднюю группу – 2002-2003 г.н., старшую группу – 2000-2001 г.н. и взрослую группу – мастера спорта, международные мастера спорта, победители чемпионата мира, призеры Европы и других международных турниров.
В этих соревнованиях принимали участие две известные менянки:
Першорозрядниця Виктория Майстренко – победительница недавнего международного турнира в г. Лейпциге (Германия), рекордсменка области. Она подтвердила свой высокий класс и завоевала золотую медаль «XIV мемориала памяти.А.Лонского».
Прекрасно выступила и вторая наша спортсменка – чемпионка области 2017 года по прыжкам в длину Дорошенко Полина, которая на этих соревнованиях по прыжкам в высоту показала очень высокий результат и завоевала бронзовую медаль.
Готовились спортсменки к этим соревнованиям со своим тренером Н.П.Таратухіною.
Источник: Наше слово
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