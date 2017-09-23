С Красной площади черниговцев по домам развезут троллейбусы

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 23 сентября, по завершению концертной программы будут организованы специальные рейсы, чтобы черниговцы и гости города имели возможность без помех добраться в отдаленные районы города.

Прямо напротив сцены, возле Аллеи героев, будут ждать 5 троллейбусов, которые поедут следующими рейсами:

до улицы Независимости, через вул. Шевченко, Рокоссовского, ТРК «Голливуд», улицы Героев Чернобыля и Казацкую;

к улице Пухова, через улицы Шевченко и Доценко;

до автозавода по улице Гетмана Полуботка, проспекту Мира мимо гостиницы «Украина» и ТРЦ «Мегацентр»;

до вокзала по улице Гетмана Полуботка и Ивана Мазепы, мимо гостиницы «Украина» и городскую больницу № 1;

до улицы Индустриальной, по улице Гетмана Полуботка, проспекта Победы и улицу Ивана Мазепы, мимо Центральный рынок и площадь Победы.

Источник: КП «Черниговское троллейбусное управление»

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