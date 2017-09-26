С красавицы…Девушка изменила свою внешность до неузнаваемости ради прихоти любимого мужчины (фото)
2017-09-26 21:43
С красавицы…Девушка изменила свою внешность до неузнаваемости ради прихоти любимого мужчины (фото)
Мартина Биг очень зациклена на собственной красоте, стараясь поддерживать ее любыми средствами, что выливается в итоге в неприятность для девушки.
Мартина Биг очень зациклена на собственной красоте, стараясь поддерживать ее любыми средствами, что выливается в итоге в неприятность для девушки, передает Rus.Media. Женщина за все время «увлеченность» потратила на свое тело уже больше 60 тысяч долларов, но, по мнению публики, новый образ ей совсем не к лицу.
28-летняя девушка из Германии имеет наиболее значительные в Европе грудь, которая равна 19 размером. Чтобы достичь таких высот Мартина Биг потратила около 40 тысяч долларов, а также еще 20 тысяч ушли на другие улучшения тела. Девушка за непродолжительное время увеличила себе грудь, сделала инъекции с целью повышения меланина в крови, а также загорала в солярии, изменила цвет волос и постоянно тратит деньги на дорогой маникюр и педикюр.
Целью женщины является превратиться в настоящую африканку с большой грудью. Для этого ей хочется сильнее увеличивать губы, грудь, поставить ягодичные импланты и чаще загорать в солярии.
Еще несколько лет назад Мартина Биг была обычной немкой, работая стюардессой в местной компании. Однако ее идеалы красоты полностью изменились, когда девушка встретила своего бойфренда.
Парень Мартины отмечает, что он горд тем, что встречается с девушкой с крупнейшими грудью непосредственно в Европе, и надеется, что она не станет бросать своих намерений. Мужчина считает, что изменения очень идут Бег, поскольку от них она становится еще прекраснее.