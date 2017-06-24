С киевлян через суд требуют возмещения убытков за стихийную свалку в Сосницком районе
В средствах массовой информации широкую огласку получил факт обнаружения в октябре 2016 года вблизи с. Змітнів Сосницкого района свыше 30 тыс. штук отработанных люминесцентных ламп, которые содержались в емкостях с маркировкой учебных заведений г. Киева. Указанные отходы, из-за наличия в своем составе ртути, классифицируются как чрезвычайно опасные (i класс опасности).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляется территориальным органом Национальной полиции, продолжается.
Ввиду опасности отходов, стихийная свалка была ликвидирована. Вместе с этим, с целью возмещения причиненных убытков в сумме 77 тыс. грн., Менская местная прокуратура обратилась с иском в суд с требованием их взыскания с общества, что обеспечивало сбор и перевозку опасных отходов из учреждений города. Киева.
Иск направлен для рассмотрения в хозяйственный суд города Киева по месту нахождения ответчика.
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