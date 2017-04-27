С хлеба и соли начали сотрудничество адвокаты и педагоги Черниговщины
В Институте права и социальных технологий, при Технологическом университете, торжественно открыли уникальный для Черниговщины кабинет истории адвокатуры. «При поддержке Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Черниговской области происходит открытие кабинета истории адвокатуры непосредственно в этом зале», – декан юридического факультета Института права и социальных технологий ЧНТУ Инна Бердник. А вспомнить адвокатам Черниговщины есть что. Ведь наша школа подготовки профессионалов этой профессии является старейшей в Украине. «Адвокатура Украины с 22-го года ушла из Черниговской области, именно здесь была создана первая губернскую коллегию адвокатов. Об этом должны знать студенты », – заведующий кафедрой уголовного права и правосудия Института права и социальных технологий ЧНТУ Михаил Головко. Педагоги принимали гостей искренне и с открытой душой. Торжественно перерезали ленточку перед новым кабинетом и по украинской традиции угощали хлебом и солью делегацию известных адвокатов, которую возглавлял заместитель председателя Ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий. «Черниговщина имеет очень богатую историю профессии. Это должно мотивировать нашу молодежь получать глубокие знания, чтобы потом получать большие гонорары », – заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий. Такое сотрудничество позволит педагогам выпускать не просто теоретиков в области права, а качественных практиков. Ведь предусмотрено прохождение стажировки студентов вуза в органах адвокатуры. Об уровне Ассоциации адвокатов может говорить и тот факт, что она собрала всех профессиональных адвокатов Украины. Большую роль такого сотрудничества отметил и ректор Технологического университета. «Нам очень приятно, что вы обратили внимание на студентов, так как от них зависит наше с вами будущее. Благородные мотивы заложены в основе вашей профессии », – ректор ЧНТУ, профессор Сергей Шкарлет., Кроме открытия кабинета, были представлены книги по истории адвокатуры, подписан меморандум о сотрудничестве и проведения познавательный круглый стол« Адвокатура Черниговщины: страницы истории».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым