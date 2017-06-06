С Чернигова будет ездить прямой поезд до черноморского побережья
С 6 июня черниговцы смогут доехать до курортов Одесской области без пересадок. ПАО «Укрзализныця» продлила маршруты следования двум поездам дальнего следования вдоль всего черноморского побережья Одесской области в Белгород-Днестровский. Пассажиры получили возможность путешествовать по железной дороге не только в Одессу, но и в Каролино-Бугаза, Затоки и Белгород-Днестровского. Поезд № 288/287 Чернигов, Киев – Белгород-Днестровский с 6 июня будет курсировать через день по четным числам, в обратном направлении – по нечетным. «Мы продлили маршруты, чтобы сделать путешествия удобными и быстрыми. Ранее пассажиры путешествовали в Одессу, а затем добирались до мест отдыха пригородными поездами, маршрутками или такси. Теперь же наши поезда отвезут отдыхающих прямо к морю », – рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО« Укрзализныця »Игорь Романков.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым