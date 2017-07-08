С чем не стоит сочетать чай?
Чай с медом
Мед полезнее сахара, но любители горячего чая с медом подвергают свое здоровье серьезной опасности. При температуре свыше 40 ° С в меде целиком разрушается ценный фермент диастаза, а при более высокой температуре (60 ° С) мед превращается в канцероген – фруктоза, которая содержится в нем, окисляется, а продукт этого окисления способен спровоцировать возникновение злокачественных новообразований в желудке, кишечнике и других органах пищеварительной системы. Класть мед в горячий чай категорически не рекомендуется!
Чай с лимоном
Так же, как и в случае с медом, лимон не нужно класть в горячий напиток. Под воздействием высоких температур в лимонах полностью разрушается витамин С и многие другие ценные компоненты. Для сохранения полезных качеств лимона его не стоит класть в чай сразу. Следует немного подождать, чтобы чай слегка застыл.
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