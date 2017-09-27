С Bitcoin могут начать брать налоги
2017-09-27 08:55
С Bitcoin могут начать брать налоги
Обладатели криптовалюти должны будут платить 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.
Пока во всем мире криптовалюта набирает обороты, у нас наконец определились с его статусом, передает Rus.Media. Нацбанк Украины по сути не признал біткоіни валютой. Что это означает для украинских владельцев криптовалюти?
ОНЛАЙН-ДЕНЬГИ. Напомним, біткоіни – криптовалюта возникла еще в 2008 году или, по-другому, виртуальные деньги. При их создании и распределении применяются специальные криптографические протоколы, которые невозможно взломать. Любой человек может проследить все операции с каждым біткоіном. Однако при этом владельцы криптовалюти сохраняют свою полную анонимность. Количество біткоінів в мире ограничено – всего их около 21 млн, а последний “получат” до 2025 года. С каждым годом “добывать” біткоіни все сложнее, а поэтому их ценность возрастает. Если в 2009 году за один доларСША давали 1,3 біткоіна, то уже сегодня курс вырос до 3,5 тыс. долларов за один біткоін. “Добывают” или “майнять” (от англ. “to mine” – добывать) криптовалюту простые пользователи интернета. Они устанавливают спецпрограммы на свой компьютер (должен быть довольно мощным), которая регистрирует транзакции с біткоінами со всего мира, создавая особую базу данных – блокчейн. Запись всех операций в блокчейн называется “майнінгом” – именно по нему пользователи и вознаграждаются біткоінами.
НЕ ВАЛЮТА. Нацбанк окончательно обозначил статус біткоіна в Украине, не признав ее ни валютой, ни платежным средством. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурій. “Мы можем сказать, что это точно не валюта. И мы не можем признать это платежным средством”, – заявил он и добавил, что криптовалюта связана с рисками мошенничества. Такую же позицию занял и председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. “Здесь нет никакого информационного сопровождения и никакой защиты прав инвесторов”, – подчеркнул он.
Эксперты отмечают, что заявление Нацбанка означает, что біткоіни признаны активами (то, что приносит доход), а потому такое решение будет иметь последствия для майнерів и владельцев этой криптовалюти. “Обладатели біткоінів, как и их добытчики, теперь должны будут платить налоги с полученных доходов от торговли криптовалютою – 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора”, – рассказал управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. Также финансист добавил, что біткоіни теперь вне компетенции НБУ: “Біткоіни не признает деньгами, а потому Нацбанк не будет контролировать их. Этот вопрос теперь должна будет регулировать налоговая”. Официально в ДФС введение налога на біткоіни пока не комментируют, но в справочной ведомства заявили, что біткоінами нельзя расплачиваться как физ-, так и юрлицам. Напомним, что ранее в Нацбанке заявили, что сам “майнинг” не нарушает закон.
КОФЕ ПО БІТКОІН. В Украине криптовалюта уже давно функционирует и даже есть специальные банкоматы, где можно купить біткоіни за гривны. В начале этого месяца семь біткоін-банкоматов установили в Киеве и два – в Харькове. Кроме того, в Украине за біткоіни можно заказать цветы, оплатить кофе, билеты в кино или театров, нанять адвоката. Будущее за біткоінами видят и некоторые парламентарии – их задекларировали трое нардепов. Так, у Дмитрия Голубова в собственности – 8752 біткоіни (по нынешнему курсу – около 796 млн грн), у Александра Урбанского – 2494 (около 227 млн грн), а у Дмитрия Білоцерківця – 398 (36 млн грн)