С Атлантического океана загадочным способом исчезает вода
2017-09-29 11:43
С Атлантического океана загадочным способом исчезает вода
Ученые во время одного из исследований обнаружили, что из Атлантического океана загадочным образом начала исчезать вода.
Этот феномен наблюдается с августа 2017 года только на восточном побережье Американского континента, передает Rus.Media.
Ученые объясняют все это тем, что ранее в регионе были разрушительные ураганы, такие как IRMA, что буквально “отняли” воду из Багамских островов и других пляжей.
Однако некоторые исследователи не совсем согласны с этим утверждением, поскольку сегодня вода исчезает на атлантическом побережье Бразилии и Уругвая, где не было никаких ураганов, причем это уже не первый случай такого таинственного снижения уровня океана.
Скорее всего, говорят исследователи, есть какие-то другие причины такого странного явления, когда воды идут со всего побережья Американского континента, но что это за причины – пока ученые этого не знают.