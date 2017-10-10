С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета успеха и богатства, переходит в знак Скорпиона!

despravda | 10.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-10 15:55

С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета успеха и богатства, переходит в знак Скорпиона!
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.

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Юпитер в Скорпионе каждом из нас приготовит испытания под силу, передает Rus.Media. Все трудности на пути в этот период будут преодолимы и имеют особую ценность для вас. Эти трудности станут последней дверью перед исполнением вашей заветной мечты.

Поэтому радуйтесь любых трудностей в этот период и помните, преодолевая их вы имеете возможность научиться чему-то невероятно важному для всей вашей жизни.

Не стоит пугаться, что абсолютно всех ждут трудности. Совсем нет. Этот период для всех нас станет периодом мистических совпадений и неожиданных удач, благоприятных дней и просто невероятных встреч.

Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.

В этот период стоит мечтать вовсю-а Вселенная будет откликаться и помогать вам в воплощение ваших желаний.

Чего точно не стоит делать в этот период? Скорпион не терпит лицемерия и предательства, не стоит врать о других в этот период.

Еще больше смотрим видео от известного астролога Анжелы Перл.

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