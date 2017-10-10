С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета успеха и богатства, переходит в знак Скорпиона!
2017-10-10 15:55
С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета успеха и богатства, переходит в знак Скорпиона!
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.
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Юпитер в Скорпионе каждом из нас приготовит испытания под силу, передает Rus.Media. Все трудности на пути в этот период будут преодолимы и имеют особую ценность для вас. Эти трудности станут последней дверью перед исполнением вашей заветной мечты.
Поэтому радуйтесь любых трудностей в этот период и помните, преодолевая их вы имеете возможность научиться чему-то невероятно важному для всей вашей жизни.
Не стоит пугаться, что абсолютно всех ждут трудности. Совсем нет. Этот период для всех нас станет периодом мистических совпадений и неожиданных удач, благоприятных дней и просто невероятных встреч.
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.
В этот период стоит мечтать вовсю-а Вселенная будет откликаться и помогать вам в воплощение ваших желаний.
Чего точно не стоит делать в этот период? Скорпион не терпит лицемерия и предательства, не стоит врать о других в этот период.
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