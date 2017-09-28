С 1 октября всем автомобилистам надо включить фары за городом
Вниманию водителей с 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар!
Обязательное требование пункта 9.8 Правил дорожного движения призвана повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темную. Действует она с 1 октября до 1 мая.
Об этом ЧЕline сообщили в патрульной полиции Чернигова.
Именно в указанный период из-за сокращения светового дня и погодные условия возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников дорожного движения.
За игнорирование указанной нормы Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами.
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