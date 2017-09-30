С 1 октября водителям за городом нужно днем включать фары
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2016-10-01 07:58
С 1 октября водителям за городом нужно днем включать фары
Все водители обязаны включать ходовые огни или ближний свет фар.
С 1 октября и по 1 мая на загородных дорогах транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар в дневное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Facebook .
“Все водители обязаны включать ходовые огни или ближний свет фар при движении вне населенных пунктов”, – говорится в сообщении.
Это требование является обязательным для выполнения, поэтому при его игнорировании, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направлении, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф.