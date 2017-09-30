С 1 октября водители обязаны будут днем за городом включать фары, – полиция
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2016-09-20 18:22
С 1 октября водители обязаны будут днем за городом включать фары, – полиция
В период с 1 октября по 1 мая на всей территории Украины транспортные средства обязаны будут за пределами населенных пунктов в светлое время суток двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.
Об этом напомнили в управлении превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киевской области.
Соответствующие нормы в украинском законодательстве связаны прежде всего с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства при недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.
“Водителям следует помнить, что согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн”, – отмечают в полиции.